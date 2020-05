Congo-Brazzaville: Livres - Sisyphe Frédéric Pambou publie"Les âmes brisées"

Paru aux éditions Muse, "Les âmes brisées" est un recueil d'intrigues vibrantes, de suspense, décrivant avec réalisme la vie quotidienne.

Dans ce recueil de nouvelles de quatre-vingt-six pages, Sisyphe Frédéric Pambou dépeint ainsi, dans un décor sombre et sarcastique, les thèmes comme la vengeance, l'estime de soi, le chômage, la retraite mal vécue, l'amour non trouvé et bien d'autres. "Les âmes brisées", plongent parfois le lecteur dans un monologue osé par l'auteur, afin de briser les stéréotypes et d'éveiller les consciences. Animé du souci d'intéresser toutes les tranches d'âge, Sisyphe Frédéric Pambou a su faire cohabiter les différents personnages au bon plaisir du lecteur qui pourrait s'identifier.

Le recueil de Sisyphe Frédéric Pambou est constitué de cinq textes. Il s'agit de "La vengeance au carrefour de l'amour" ; "Le journal d'une femme laide" ; "Mort pendant 72 heures !!!"; Formé pour là-bas... " ; "Les maux des yeux d'Antoine ou l'inconscience parlante". Dans le texte, « La vengeance au carrefour de l'amour » par exemple, l'auteur parle du cœur de l'homme qui est une véritable lutte de pouvoir entre ses instincts de prédateur naturel et ceux plus évolués, d'animal de principe, ne tuant que pour se nourrir.

En effet, écrit-il, tout avait bien commencé pour Tchilimbou André en ce début d'année. La fille, qui longtemps avait résisté à ses charmes, venait d'exprimer le désir d'être avec lui. Sa vie sentimentale venait de prendre un nouveau tournant, après tant de relations ponctuées d'échecs. Ce à quoi il n'avait pu échapper jusque-là, aux revers de ces liaisons tumultueuses et originales mais dépourvues de véritable vision commune pour l'avenir. Ses choix et ses goûts se heurtaient bien souvent sur des femmes désireuses de se marier. Car généralement l'essentiel dans la vie d'une femme, c'est le mariage, les études ne sont qu'un diplôme de plus dans leur cursus de femme instruite et civilisée. Au bout d'un certain âge, les relations officieuses sans espoir futur d'un anneau au tour de l'annulaire finissent par lasser... Sisyphe Frédéric Pambou, juriste en droit des affaires, a étudié le droit à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville où il obtient une maîtrise option recherche fondamentale privée. Il est actuellement professeur de droit et de français dans les lycées d'établissement privé à Brazzaville.