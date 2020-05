Burkina Faso: Lutte contre le COVID-19 - Le Comité national de gestion révise sa feuille de route

Le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 (CNGCP) a tenu sa deuxième session, le 11 mai 2020, à la Primature et ce, depuis sa création en mars 2020.

Ce Comité qui a été restructuré, a au cours de cette session, réuni des ministères sectoriels et des partenaires techniques et financiers. Il s'est agi de réviser la feuille de route et de tirer les leçons des faiblesses afin de maîtriser la crise liée au Covid-19 dans les meilleurs délais au Burkina Faso.

Selon les prévisions épidémiologiques, le pays des Hommes intègres semble vouloir prendre le pas sur le Covid-19. En effet, depuis quelques semaines, la tendance est à la baisse ave un nombre réduit de personnes en soins et surtout des personnes détectées.

Malgré ces performances, le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19, présidé par Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre, a permis à ses membres issus de certains ministères et aux partenaires techniques ainsi que de la société civile, de plancher sur la feuille de route qui avait été mise en branle par ledit comité.

Mais cette feuille de route sera révisée, selon le chef du gouvernement, et il s'agira aussi « d'évaluer le chemin parcouru, de tirer les leçons des faiblesses constatées et de nous projeter plus efficacement vers l'avenir », a affirmé Christophe Joseph Marie Dabiré.

Ce dernier, avec son gouvernement, avait annoncé la levée de certaines mesures restrictives dans le but de soulager les populations. Mais certains observateurs craignent que la pandémie rebondisse.

Et cette session de ce Comité s'est aussi appesantie sur cet aspect pour voir « comment agir pour qu'elles ne soient pas des facteurs d'aggravation de la pandémie, au risque de plomber toute l'économie nationale », a précisé le Premier ministre.

« Le ministère de la Santé a une initiative qui va dans le sens de multiplier le nombre de tests»

Qu'est-ce qui a bien changé dans ce comité de gestion du Covid-19? Il ressort qu'il y a une réorganisation du dispositif et que cela est désormais fait sur une approche globale de la lutte et non sur les questions purement sanitaires, et que cela a conduit à « créer des comités sectoriels dans les domaines qui ont souffert de la crise», a signifié le chef du gouvernement.

Et d'annoncer des actions urgentes que devrait prendre le Comité (voir la composition en encadré). Il s'agit de l'élaboration d'un plan global qui fasse la situation de la maladie, des principales orientations et surtout la situation de la mobilisation des ressources.

« Nous avons demandé que le ministère de la Sante revoie le plan de riposte adopté par le gouvernement. Il s'agit d'améliorer ce plan de riposte.

Nous avons aussi insisté sur la nécessité d'adapter le plan de communication aux réalités », a-t-il ajouté. La question du dépistage massif pour identifier de probables cas du Covid-19 est toujours évoquée par une certaine opinion et des praticiens de la Santé.

Mais pour le chef du gouvernement, il y a un manque de réactifs, et «tout le monde en demande », a-t-il justifié avant d'évoquer ceci: « Le ministère de la Santé a une initiative qui va dans le sens de multiplier le nombre de tests. Mais il faut que l'on réfléchisse sur la stratégie de prise en charge de la maladie».