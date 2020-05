Burkina Faso: Présidentielle 2020 / Eddie Komboïgo - « Blaise Compaoré n'a pas le droit de choisir un candidat»

interview

Au lendemain de sa victoire aux primaires du CDP par 133 voix contre 21 à son rival, Yahaya Zoungrana, c'est un Eddie Komboïgo très décontracté que nous retrouvons à son domicile au quartier Zogona de Ouagadougou.

Le téléphone de l'expert-comptable ne cesse de sonner. Au bout du fil, de nombreux soutiens qui adressent leurs félicitations à celui qui vient d'être élu pour porter les couleurs de l'ancien parti au pouvoir à la présidentielle.

Notre hôte est contraint, face à cet afflux d'appels, de mettre son mobile en mode avion afin de pouvoir répondre à nos questions.

Le prétendant au fauteuil présidentiel, comme la veille devant le collège électoral, appelle au rassemblement et se dit confiant en sa victoire au soir du 22 novembre prochain.

L'étape de la validation de sa candidature par le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré, est, à l'entendre, une formalité. L'exilé d'Abidjan n'ayant pas le droit de choisir le champion du CDP à l'élection présidentielle.

Vous voici élu candidat officiel du CDP à la présidentielle. Comment vous sentez-vous ? Soulagé ?

Je me sens comme au premier jour où j'ai été élu président du CDP. Je suis confiant, serein, mais avec certainement la conviction que je dois unir et unir davantage, élargir mes bases afin de conquérir le pouvoir le 22 novembre prochain.

En aucun moment vous n'avez douté de votre victoire ?

Pourquoi devrais-je avoir des doutes ? J'ai déjà bénéficié de la confiance du CDP en 2015. Malheureusement pour des raisons que vous connaissez, des accusations fallacieuses, une loi scélérate ont écarté le CDP.

Puis un coup d'Etat est intervenu et parce que c'était le général Diendéré qui était le patron du RSP à l'époque, on a vite trouvé un lien avec son jeune frère Eddie Komboïgo du Passoré.

Parce qu'on est en politique, il a été accusé de tous les maux. De ce fait, il a été arrêté, puis incarcéré injustement. Quatre mois huit jours après, il a bénéficié d'une liberté provisoire.

Et deux ans après, il a été blanchi. Le CDP m'a encore renouvelé sa confiance au 7e congrès ordinaire en mai 2018.

Nous avons entrepris un travail ensemble, je ne pouvais pas douter de bénéficier encore de la confiance du parti dans cette lutte finale qui est la candidature à la présidentielle de 2020.

Pour la première fois, votre parti a dû passer par les primaires pour choisir son prétendant. Est-ce que vous vous sentez plus légitime que Blaise Compaoré qui a toujours été le candidat naturel du CDP ?

Pour la première fois en Afrique, un candidat à l'élection présidentielle a été élu à bulletins secrets, par la voie démocratique.

Ce n'est pas une première au CDP. Nous avions donné le ton au 7e congrès ordinaire où le président du parti a été élu et non désigné.

Cela veut dire que le CDP a tiré les leçons de sa gestion passée. Il a tiré leçon des malheureux événements des 30 et 31 octobre 2014, parce que nous avons dit que nous avons fait un vrai diagnostic et que nous allons sur la droite ligne de la démocratie. Nous allons approfondir la démocratie.

Et hier (Ndlr : le 10 mai) dans mon discours, j'ai dit que ce qui s'est passé au CDP est inédit en Afrique et que ça ne nous étonnerait pas que, dans les années à venir, les partis au Burkina Faso et même en Afrique suivent le même chemin, et c'est ce que nous souhaitons.

Le choix du parti doit être soumis à la validation du président d'honneur, Blaise Compaoré. Qu'est-ce qu'il faut entendre par validation ?

En tant que président d'honneur, nous avons souhaité que chaque fois qu'il s'agit d'une question importante, Blaise Compaoré puisse donner son avis parce qu'il a une expérience, une grande expérience dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de l'Etat.

27 ans, ce n'est pas 27 jours. Et si nous militants du CDP nous ne savons pas puiser dans cette expérience et chercher ses conseils, ce serait nous tirer une balle dans le pied.

C'est pourquoi nous l'avons élevé au rang de président d'honneur de notre parti et lui avons permis de s'impliquer, de donner son avis et de donner son avis sur les grandes questions qui touchent le CDP.

Le choix du candidat à l'élection présidentielle fait partie de ces grandes questions. Nous avons élaboré une directive que nous lui avons soumise pour avis, il a même donné ses avis et fait ses amendements. Nous en avons tenu compte.

Et sur la base de cette directive, le candidat a été élu, et il est tout à fait normal que nous retournions vers lui pour lui montrer la directive qui a été adoptée par le Bureau exécutif national après ses amendements et comment nous avons mis en application cette directive, à l'issue de laquelle le président Eddie Komboïgo a été plébiscité pour être le candidat du CDP à l'élection présidentielle de 2020. Il va voir si nous l'avons respectée, s'il n'y a pas eu de tricherie, et appréciera parce qu'il y a un rapport circonstancié qui lui sera soumis et après cela, il va approuver.

C'est ce qui s'est passé également pour le choix du président du parti en mai 2018. Après le choix, nous lui avons soumis également le candidat qui a été approuvé.

Est-ce que concrètement Blaise Compaoré a la possibilité d'aller contre l'avis du parti en choisissant un autre candidat ?

Il n'a pas le droit de choisir un candidat au regard des statuts de notre parti. Il oriente le choix du candidat à travers ses directives et valide celui qui a été désigné. C'est ce qui est dans ses attributions.

Donc, il n'y a pas lieu de faire un tapage là-dessus, nos statuts sont assez clairs. Blaise Compaoré est un homme très avisé.

Vos pourfendeurs disent pourtant que vous ne seriez pas le candidat de l'ancien président ?

Ah bon... (Rires) non, je n'en sais rien. Qui a dit cela ?

On en a entendu parler en tout cas...

Le "on" désigne qui ? Je ne crois pas que j'ai des pourfendeurs. Nous avons peut-être eu une compétition où chacun voulait être l'héritier du président Compaoré, mais cela a abouti à des votes en l'absence de consensus.

Et comme vous avez vu le score, je ne crois pas qu'on puisse les appeler encore pourfendeurs. Nous sommes au-dessus de ces termes.

Ce qui est dans la tête du président Eddie Komboïgo, c'est de pouvoir rassembler tous ces gens qui, à un moment donné, étaient des protagonistes au sein du parti parce qu'ils souhaitaient le diriger ou être son candidat à l'élection présidentielle.

Nous avons donc en tête de travailler à l'unité, parce que si nous sommes unis, nous sommes sûrs de remporter ces élections.

C'est pourquoi, je lance un appel solennel à l'ensemble des militants, à ceux qui ont hésité, à ceux qui ont tangué, à ceux qui, à un moment donné, ont perdu l'espoir, voire à ceux qui nous ont quittés, à revenir, car ils seront accueillis à bras ouverts pour que nous menions ensemble la lutte finale.

Justement, est-ce que vous pensez pouvoir bénéficier du soutien de vos anciens challengers ?

Nous avons signé un document où nous disions clairement que pour être candidat, il faut accepter la condition que, si on n'est pas élu, on soutiendrait le candidat élu. Tous les candidats l'ont signé, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas.

Vous avez certainement écouté l'honorable député Yahaya Zoungrana, à qui je tire mon chapeau, qui, dans son discours de remerciements, nous a assuré qu'il est prêt à assurer toute tâche qui lui serait confiée dans le cadre de la lutte de notre parti pour la conquête du pouvoir en novembre 2020.

Mais au-delà de vos deux adversaires, il y a cette affaire de pro KDO (Kadré Désiré Ouédraogo) qui s'était posée. Que ferez-vous à l'endroit de ceux qui veulent continuer à soutenir celui-ci alors que le parti a désormais son candidat officiel ?

J'ai déjà lancé l'appel et je le réitère une fois de plus pour l'unité, au retour de tous les militants. Même si KDO veut revenir au parti, il sera accueilli à bras ouverts.

Et si ses partisans veulent en faire autant, Eddie Komboïgo et l'ensemble de la direction les accueilleront également.

Selon vous, quelles sont vos chances d'aménager à Kosyam au soir du 22 novembre prochain ?

Ce n'est pas une question de chance, je suis certain que le CDP remportera ces élections, notez-le une bonne fois pour toutes.

On sait que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a fait du mal aux caisses du parti ; est-ce que le CDP a aujourd'hui les moyens financiers de ses ambitions vu qu'une campagne électorale coûte cher ?

Qu'est-ce que vous en savez ? Avant l'insurrection, les finances du parti étaient à quel niveau pour que ces événements puissent les mettre à mal ?

Je crois que vous en savez très peu, et comme je m'exprime très peu sur les finances, souffrez de ne pas avoir une réponse au-delà de celle-ci : sachez tout simplement qu'en tant que président et candidat au scrutin présidentiel, nous allons mobiliser les ressources nécessaires pour amener le parti à la victoire.