Soudan: Les Forces de soutien rapide - (41) cas d'usurpation d'identité des FSR ont été identifiés

Khartoum — Les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé l'arrestation de (41) cas d'usurpation d'identité d'officiers et de sous-officiers des FSR entre la fin avril et le 10 mai, indiquant que la plupart des cas sont dus à des difficultés économiques et leur objectif était l'obtention de matières pétrolières.

Les FSR ont indiqué dans une circulaire de presse que des imitateurs de FSR s'occupaient d'acheter et de vendre de la drogue et des munitions et d'autres chantage aux citoyens et commettent des actes qui déforment l'image des FSR et provoquent un mécontentement à leur encontre de la part des citoyens, notant que les cas saisis ont été le théâtre de toutes les localités de l'État de Khartoum sans exception.

Le communiqué indique que les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées contre les personnes arrêtées par la poursuite des crimes contre l'État et les autres autorités compétentes.