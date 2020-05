Burkina Faso: Falagountou - Plus de 200 millions de francs CFA du Fonds minier de développement local investis dans 9 projets de développement en 2019

Le rapport d'exécution présenté par le comité local de suivi des réalisations du FMDL indique un taux de réalisation de 95%. Ce qui suscite l'admiration du Haut-commissaire de la province du Séno, Maurice Konaté, par ailleurs président du comité de suivi. «Les ressources ont été transférées dans le dernier trimestre de l'année 2019 et la plupart des communes ont préféré reporter leur utilisation à 2020, mais Falagountou a réussi une utilisation transparente et rationnelle de ces ressources dans un délai relativement court, et c'est à saluer», a déclaré Maurice Konaté, visiblement satisfait de cette prouesse.

En effet, la commune de Falagountou fait face à plusieurs défis comme le désenclavement, la sécurité, la scolarisation surtout de la jeune fille, l'autonomisation des jeunes et des femmes etc. C'est donc de ce constat que 9 projets ont été sélectionnés courant octobre 2019 pour recevoir le financement du Fonds minier. En effet, dès la réception de l'arrêté interministériel portant répartition du Fonds minier de développement local, le Conseil municipal s'est activé pour la prise en compte de ces ressources dans le budget communal gestion 2020.

Ainsi, le Conseil a décidé de l'investissement des 286.000.000 FCFA dans l'étude et la réalisation de routes dans la communes, la construction de la clôture du lycée, l'aménagement d'espace omnisport au sein du lycée, l'électrification solaire de la commune et dans certains centres de santé, le financement d'activités génératrices de revenue au profit des femmes, etc. Toutes ces réalisations, selon le maire, Saïdou Maïga, «sont en lien avec le Plan communal de développement qui prône le désenclavement de la commune, l'accès à une éducation de qualité et l'autonomisation des femmes et des jeunes.»

Pour sa part, le maire de la commune salue l'opérationnalisation du Fonds minier. «Les ressources mises à la disposition de la commune dans le cadre de ce fonds contribuent à l'atteinte des objectifs PCD. En 2016, la commune avait un budget d'environ cent millions de francs CFA et aujourd'hui, nous avoisinons trois milliards de francs CFA si l'on prend en compte le fonds minier de développement local», fait remarquer Saïdou Maïga.

Pour 2020, la commune compte investir les ressources du Fonds minier dans au moins 18 projets pour plus d'un milliard de francs CFA. La programmation de 2020 a été validée par le comité.