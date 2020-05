Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense inspecte sur les conditions dans le pays

Khartoum — Le Conseil de sécurité et de défense a tenu lundi une réunion au cours de laquelle il a examiné la situation sécuritaire dans le pays et a traité des incidents de sécurité actuels et des différends tribaux avec une nouvelle vision qui aborde les racines du problème et résout toutes les violations et manifestations négatives par le biais de l'état de droit et en élargissant le prestige de l'État ainsi que l'application de principe de responsabilité, imputabilité et le profit du rôle de l'administration autochtone.

Le ministre de l'Intérieur et rapporteur du conseil de la sécurité et de défense Maj-Gen.(police) Al-Tarifi Idris, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a salué le rôle de l'Armée blanche et le corps des forces de sécurité dans le traitement des récents événements sanitaires et sécuritaires dans le pays et il a souligne l'importance d'activer et exploiter les efforts politiques, sociaux et médiatiques pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité et préparer des études universitaires avec les autorités compétentes d'être utilisées pour traiter les données actuelles et dessiner des visuels futurs selon des stratégies spécifiques.