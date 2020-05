Soudan: Hamdouk - Ce qui se passe au pays nécessite des solutions radicales

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a publié lundi sur son compte sur Twitter, que "le conflit tribal qui se déroule dans certaines régions de notre cher pays nécessite un traitement radical grâce à une approche claire et holistique de la paix globale ainsi que l'accélération de designer les gouverneurs civils et la création de mécanismes pour la responsabilité et l'imputabilité dans de tels événements ".

"Je confirme également que le pays traverse une étape charnière qui exige que chacun fasse preuve d'un esprit patriotique sincère, de solidarité et d'interdépendance, renonce à la division, au régionalisme et au tribalisme, et propage un esprit de paix et de tolérance" a ajouté Hamdouk.