Sénégal: COVID-19 - La maladie continue de gagner du terrain

La courbe de personnes testées positives au coronavirus maintient son évolution ascendante! Aujourd'hui, 109 personnes déclarées positives au virus sur 1099 tests, viennent gonfler le nombre de patients sur les hôpitaux et sites du ministère de la santé et l'action sociale destinés au traitement des malades. C'est ce qui ressort du communiqué n°72 rendu publique par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait le point de situation de ce 12 mai 2020.

Les 109 nouveaux cas de Covid-19 représentent, selon le ministre, un taux de positivité de 9,91% et sont répartis entre 107 cas contacts suivis par les services du ministère en charge de la santé et de l'action sociale et 2 cas issus de la transmission communautaire identifiés entre Patte d'Oie et Touba.

Adoulaye Diouf Sarr indique dans la foulée que 27 patients ont été contrôlés négatifs et par conséquent déclarés guéris de la Maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). A noter tout de même que 09 patients (cas graves) ont rejoint les services de réanimation pour des soins intensifs.

Depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal le 02 mars dernier à ce jour, 1995 cas positifs de Covid-19 sont proclamés. Il s'agit, d'après M. Sarr, de 742 personnes guéries, de 19 décédés, d'un patient évacué et décédé par la suite en France et enfin de 1233 malades suivis dans les hôpitaux et sites de traitements dédiés.