Maroc: Un programme pour promouvoir la créativité en temps de confinement

La Direction régionale de la Culture, de la jeunesse et des sports -secteur de la Culture- de l'Oriental organise, tout au long de ce mois de mai, un programme culturel, intellectuel et artistique intitulé «Oujda à travers les balcons : la créativité triomphe !» et mené à distance, dans le contexte du confinement rendu nécessaire par l'état d'urgence sanitaire.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), est organisée à l'occasion du mois béni de Ramadan et en célébration du mois du Patrimoine et des journées nationales du théâtre et de la musique, indique un communiqué de la direction régionale.

Le programme consiste en des capsules vidéo et contributions culturelles mises en ligne sur les pages Facebook de la Direction régionale et du Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique, dans les domaines du patrimoine et de l'archéologie, de la musique, du théâtre, de la lecture, l'écriture et le conte et des arts plastiques, le dessin et la calligraphie.

L'initiative comporte aussi un concours sous le thème «La résistance culturelle et artistique aux épidémies», dédié aux domaines de la musique, du théâtre, de la littérature, des arts graphiques et de la calligraphie. Les vidéos, textes et œuvres graphiques participantes à ce concours, qui concerne l'ensemble des provinces de la région, doivent parvenir aux organisateurs avant le 21 mai. Des prix seront décernés aux trois premiers vainqueurs de chaque catégorie.