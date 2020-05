Soudan: Le ministère des AE félicitent les communautés soudanaises à l'étranger vis-à-vis de Corona

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a félicité les communautés soudanaises dans de nombreux pays pour leur rôle et leurs contributions et a lancé des initiatives pour mobiliser un soutien matériel et technique afin d'atténuer les effets de la pandémie de Corona sur le peuple du Soudan au pays et à l'étranger, et le ministère des Affaires étrangères a décrit dans un communiqué ces initiatives comme reflétant l'esprit de fraternité et d'interdépendance Parmi les gens de la patrie.

En reconnaissance de ces initiatives, le Ministère des affaires étrangères tient à remercier les enfants des communautés soudanaises d'Égypte, de Doha, d'Addis-Abeba et de Madrid, qui ont remercié de précieuses contributions en espèces. L'Association juridique du Qatar et le Secrétariat de l'IGAD ont également fait des remerciements avec des montants importants. La communauté soudanaise de la région orientale de l'Arabie saoudite a fait don de 10 examens du larynx. La communauté soudanaise d'Istanbul a fait don de matériel médical, qui est livré au Soudan en coopération avec notre ambassade à Ankara.

Le ministère des Affaires étrangères tient à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à atténuer les souffrances des citoyens soudanais bloqués à l'étranger en les hébergeant ou en montrant les authentiques interdépendances et valeurs de solidarité soudanaises dans les pays de la diaspora, comme la communauté soudanaise en Turquie, qui a soutenu les familles abusives pour atténuer les conséquences de leurs souffrances résultant de cette pandémie. .

Le Ministère des affaires étrangères salue les efforts considérables déployés par nos missions au Caire, à Assouan, à Amman (Jordanie), au Koweït, à Bangkok, en Algérie, à Benghazi et à New Delhi, pour soutenir les citoyens bloqués et leur fournir un logement et un abri dans ces conditions sanitaires exceptionnelles.