Afrique de l'Est: Le Soudan participe à la réunion extraordinaire du Secrétariat général du COMESA

Khartoum — Le Soudan a participé à la réunion extraordinaire du secrétariat général du COMESA par vidéoconférence mardi, dirigée par le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et du Commerce Mohamed Ali Abdallah, des représentants du ministère des Affaires étrangères, des douanes, de la Banque du Soudan, directeur des relations internationales dans l'industrie et le commerce et des représentants de l'unité de coordination du COMESA.

La réunion a examiné un certain nombre de questions, dont les plus importantes sont les lignes directrices pour la circulation des biens et des services dans la région du COMESA pendant la pandémie de Corona et les contributions des États membres. La réunion a également examiné les derniers développements du bâtiment du secrétariat du COMESA.

Le Sous-secrétaire à l'industrie et au commerce a présenté l'intervention du Soudan, dans laquelle il a remercié le Secrétariat général du COMESA, représenté en la Secrétaire générale, pour sa visite au Soudan avec une délégation de haut niveau pour soutenir le changement qu'a témoigné le Soudan, et il a appelé à la fourniture de statistiques économiques pour les biens et services dans le cadre de la pandémie de Corona pour contribuer à l'élaboration de politiques qui aident les pays dans leur stratégie de lutte contre la pandémie de Corona.