Soudan: Al-Taashi - Les efforts sérieux pour achever tous les aspects ont retardé la paix

Khartoum — Le membre du Conseil de la souveraineté, membre de la délégation de négociation, Mohamed Hassan Al-Ta'ashi a confirmé que les efforts de paix avaient pris des pas sûrs pendant les négociations de Juba, et a attribué le retard dans la mise en œuvre du dossier de paix à des efforts sérieux et prudents pour achever tous les aspects.

Lors d'un interview a la Radio économique mardi , Al-Ta'ashi a souligné qu'il existe un certain nombre de défis qui peuvent être surmontés par la possibilité de verser des prestations de paix et de parvenir à un consensus national global, ajoutant que les parties aux négociations s'efforcent d'en faire les dernières négociations au Soudan et que l'année 2020 sera l'année de la paix.

Al-Taishi a souligné la nécessité d'établir la sécurité et d'imposer le prestige de l'État afin d'éviter la confusion et le chaos dans le pays.

Il a souligné le retour de la vie au Darfour à sa nature après l'intervention immédiate du gouvernement, ajoutant que parvenir à un accord entre les multiples composantes a besoin de plus de temps pour être pleinement réalisé à la lumière d'un certain nombre de questions en suspens représentées dans le partage de la richesse, du pouvoir et les arrangements de sécurité dans la voie du Darfour.