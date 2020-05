Mali: Hamari Traoré - « On aurait pu faire une très bonne CAN 2019 »

Avec le Mali, Hamari Traoré s'est arrêté en huitièmes de finale de la dernière CAN en Egypte. Alors que plusieurs observateurs voyaient les Aigles plus loin.

« Quand j'y pense, d'un côté je suis content et d'un autre je me dis on n'a aps fait ce qu'on devait faire« , a -il indiqué dans Talents d'Afrique lundi.

« Contre la Côte d'ivoire on a perdu sur de petits détails. On été naif, on apourtant dominé tout ce match. On a fait une bonne CAN mais on aurait pu faire une très bonne CAN si on avait été plus mature« , ajoute Hamari.

Un des joueurs clés des Aigles, Hamari évolue à Rennes. Il pourra disputer la Ligue des champions la saison prochaine en cas de qualification.