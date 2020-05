Angola: COVID-19 - Le pays reçoit plus de 300 tonnes des matériels de biosécurité

Luanda — Trois cent quatre-vingt (380) tonnes de matériel divers de biosécurité, y compris des ventilateurs, du matériel de laboratoire de diagnostic au Covid-19, sont arrivées lundi au pays, en provenance de Chine, pour renforcer la prévention et la lutte contre la pandémie.

Sur le lot, il y a 380 ventilateurs, plus de cinquante mille tests de la maladie, huit millions de masques chirurgicaux, un million de masques N95 (en usage courant), 100 mille combinaisons de biosécurité et lunettes, deux équipements pour tester le RPTCR et des millions de blouses et des gants.

Dans le lot figure également des thermomètres infrarouges, des matériaux de collecte pour les échantillons de test, ainsi que d'autres matériaux essentiels pour la manipulation et le traitement du Covid-19.

Au cours de la réception, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a expliqué que l'équipement fait partie d'un lot de 380 tonnes acheté avec des ressources de l'État angolais pour la lutte contre le Covid-19.

Selon la gouvernante, seulement soixante-dix tonnes de matériel de biosécurité divers sont arrivées, avec cinq vols supplémentaires prévus, jusqu'à la semaine prochaine, il est attendu le reste du matériel.

La ministre a déclaré que ces équipements seront distribué dans les 18 provinces du pays et aux unités de référence de traitement et de diagnostic de la Covid-19, en plus des équipes de santé publique rapide.