Congo-Kinshasa: Kolongele Eberande confirmé intérimaire de Kamerhe

*Désiré-Cashmir Kolongele Eberande est nommé Directeur de Cabinet intérimaire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au terme d'une ordonnance publiée hier, mardi 12 mai 2020, dans la soirée, sur les antennes de la RTNC. Professeur de son état et Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, cet originaire de Bandundu qui, depuis janvier 2019, a été le Directeur de cabinet adjoint, remplace ainsi Vital Kamerhe, devenu dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions, depuis qu'il est poursuivien justice dans une affaire de détournement présumé de plus de 50 millions de dollars américains destinés à la construction des maisons préfabriquées.

Hier encore, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en chambre foraine à Makala, a rejeté, une fois de plus, la demande de liberté provisoire, telle que sollicitée par les Avocats de Kamerhe en raison de son état de santé qui, selon eux, est de plus en plus inquiétant. Jammal Samih, l'un des ses co-accusés, dont la demande de liberté provisoire a été également rejetée, restera, lui aussi, en prison. Tous les deux, y compris Jeannot Muhima, la troisième personne impliquée dans ce même dossier, attendront jusqu'à la date du 25 mai, jour prévu pour la prochaine audience, pour comparaître devant les juges dans le cadre de ce procès qui s'annonce long et, apparemment, aux multiples rebondissements. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, l'homme du 24 janvier 2019, a levé l'option de faire tourner son cabinet autrement. Kolongele Eberande devra, dorénavant, s'y mettre, avant qu'un beau jour, lorsque cette affaire "Kamerhe" sera tirée au clair, le Président de la République n'en décide autrement. Mais, qui est Kolongele Eberande ?

Fonctions occupées

Entre Septembre 2015 - février 2017, il est Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre du Commerce de la RDC.

Depuis décembre 2014, Désiré Eberande est Professeur Invité à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas (France) intervenant au Diplôme Universitaire de Droit International Economique en Afrique, en charge du Cours de « Droit International Africain des Activités Economiques et Droit interne : implantation et investissements en Afrique des sociétés étrangères ».

Depuis 2011,il est Professeur de droit à l'Université de Kinshasa, à l'Université Catholique du Congo et à l'Ecole Supérieur de Management de Kinshasa (ESMK) en charge des enseignements de droit des sociétés, du droit commercial général, du droit des contrats spéciaux et de droit pénal des affaires.

Depuis 2011 , il est consultant aux Ministères du Portefeuille, des finances, du Commerce extérieur de la RDC et auprès du COPIREP ; Consultant des conseils d'administration de plusieurs entreprises congolaises (sociétés et établissements publics) et Formateur en droit OHADA , Animateur et intervenant dans plusieurs colloques, séminaires et sessions de formation sur le droit OHADA organisés en RDC auprès des acteurs judiciaires (Avocats, Magistrats, Huissiers), des particuliers d'entreprises et des agents des administrations publiques .

Le Professeur Eberande est depuis 18 ans, avocat d'affaires en R.D.C., Etude du Professeur Lukombe Nghenda et Conseil de plusieurs sociétés et Banques commerciales, spécialisé dans les domaines prioritaires et posant les actes principaux suivants : Depuis 2012 : Directeur du Centre d'Expertise et d'Actualités en droit des affaires, en sigle CEJADA.

Cursus universitaire

De 2006 à 2011, Doctorat en droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 5 DROIT des affaires, ayant donné lieu à l'obtention du diplôme de Docteur en droit, avec mention « très honorable avec les Félicitations du jury ».

De 2005 à 2006 Master II en droit comparé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.