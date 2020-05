Madagascar: Éditions - Mampianina Randria et Ampelagie finissent le « Mariage à la campagne »

Amour, poésie, et tradition. Édité par Opération Bokiko, le livre « Mariage à la campagne » de Mampianina Randria et Ampelagie évoque l'union sacrée du mariage dans sa forme traditionnelle, avec de belles poésies et de jolis clichés.

Tout a commencé en 2018 quand la journaliste Holy Danielle alias Ampelagie a été invitée à un mariage dans une bourgade de Mahitsy, une commune se trouvant dans la périphérie de la capitale. L'heureux événement s'est déroulé tout en respectant les rites ancestraux de cette région. La dot, la façon de préparer et servir les mets, et l'ambiance en général ont particulièrement marqué la journaliste qui a tout immortalisé avec son appareil photo.

Elle a montré les images à Mampianina Randria, une amie et consœur qui s'est trouvée inspirée pour en coller des proses bien appropriées.

Au bout de quelques mois de travail, un livre prend naissance et se présente en malgache, en français, et en anglais. « J'ai trouvé les images tellement belles que mon côté poète s'est réveillé facilement pour apporter une autre dimension à ce mariage si simple, si authentique, et si émouvant. J'étais plutôt abstraite dans mon texte que je décline en d'autres langues, sur quelques passages », raconte Mampianina Randria. Ce projet n'a pas déplu au couple marié qui voyait cette idée géniale pour garder en mémoire leur union.

Poésies continues

« Le mariage à la campagne » comporte trente-deux pages de poésies continues appuyées de photos réelles en couleur afin de garder intacte le fil de l'histoire. La présentation officielle de ce nouveau produit de l'Opération Bokiko attend la fin du confinement. Elle marque le premier livre pour Ampelagie et la quatrième publication pour Mampianina Randria dont la plume figure dans des ouvrages tels que Terre de rencontre, dans les éditions Pangolin, dans la revue Don't touch, et Business magazine de l'Express de Madagascar.