Madagascar: Méthodes de Planning Familial - Baisse du nombre d'utilisateurs durant le confinement

L'absence de moyens de transport est la cause de la baisse du nombre d'utilisateurs de planning familial.

Les périodes de confinement ont eu des impacts négatifs sur le recours aux services de planning familial. Le Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique Befelatanana (CHU GOB) a enregistré une baisse de recours aux services en question.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu son lot de conséquences sur les services de planning familial. C'est ce qui a été avancé lors de la cérémonie de remise de matériels et d'équipements de travail et de protection pour les agents de santé organisée à la salle de conférence du ministère de la santé publique Ambohidahy,lundi dernier. L'on aurait remarqué une baisse considérable du taux de consultation et de recours aux méthodes de planification familiale du service de la planification familiale et de la consultation prénatale du CHU GOB durant la période de confinement. Comme l'a noté Andrilaina Razakarivony, sage-femme auprès du service en question : « peu d'utilisateurs réguliers sont venus recourir au service depuis la crise du Covid-19 ».

L'entretien avec la responsable a également permis de savoir que « la baisse du taux de recours concerne les utilisateurs de méthode de planification familiale à courte durée ». « Nous avons enregistré beaucoup de cas de perdu de vue »,se désole Andrilaina Razakarivony. Interrogée sur les éventuelles causes de la situation, notre interlocutrice d'avancer « la peur de la maladie ». « Les utilisateurs ont préféré éviter les hôpitaux à cause de la peur d'attraper le coronavirus et c'est tout à fait compréhensible compte tenu du danger que représente la maladie » explique la sage-femme. Avant de renchérir : « les problèmes de transport ont également joué un rôle important dans cette baisse du nombre de consultations. Ce n'était pas évident pour une utilisatrice habitant Itaosy ou encore Sabotsy Namehana de venir au CHU durant cette période ».

Aides. Des matériels et équipements de travail et de protection pour les agents de la santé ont été remis lundi dernier au ministère de la santé publique. S'inscrivant dans le cadre du partenariat de l'ONG Mershy Ships avec la facilitation de l'UNFPA, l'organisation onusienne pour la population, ces matériels sont ainsi destinés à équiper le bloc opératoire, la maternité et la réanimation des nouveau-nés de l'hôpital public d'Analakininina Toamasina.

Les agents de santé ont eux aussi bénéficié d'équipements de protection individuelle. S'inscrivant dans cet esprit de protection des agents de santé, l'UNFPA a également doté les sages-femmes de matériels et équipements de protection individuelle. Ce, dans l'objectif d'assurer la sécurité de ceux qui « travaillent aux fronts dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ».