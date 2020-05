Madagascar: MMRS / Opérateurs miniers - La levée du gel de l'octroi des permis miniers évoquée

Une volonté politique s'impose pour que les opérateurs miniers puissent reprendre leurs activités tout en contribuant à la relance économique pendant et après la crise sanitaire.

Les opérateurs issus de la Grande Mine ainsi que les opérateurs nationaux travaillant dans le secteur de la petite mine ont rencontré respectivement le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, lundi et mardi dernier à son siège à Ampandrianomby. L'objectif de cette réunion de concertation entre ces parties prenantes du secteur minier consiste à identifier ensemble les contributions de tout un chacun pour assurer la relance des activités de ce secteur qualifié de stratégique, pendant et après cette crise sanitaire qui sévit dans le pays.

Parmi les points saillants soulevés, les deux groupes d'opérateurs miniers ont tout simplement besoin d'avoir les différentes autorisations pour qu'ils puissent travailler. L'Etat doit également laisser les compagnies minières à reprendre leurs activités comme c'est le cas de la "Base Toliara" qui, reconnaît-on , a contribué au soutien des communautés impactées par le projet à travers ses investissements sociaux, sans oublier son appui à la région Atsimo Andrefana dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Stratégie de relance. Toujours dans le cadre de cette réunion de concertation, les deux groupes d'opérateurs miniers ont évoqué la nécessité de la levée du gel de l'octroi de permis miniers. Toutes les parties prenantes reconnaissent ainsi qu'une grande volonté politique de l'Etat s'impose pour relancer le secteur minier tout en sortant de cette impasse socio-économique suite à la pandémie de Covid-19 dans le pays. En fait, aucun pays et aucun secteur n'ont pas été épargnés par cette crise sanitaire. L'avancée de chaque pays dans cette lutte contre la Covid-19 se mesure à sa capacité de mobiliser ses propres ressources internes, comme la décoction Covid organics (Cvo) trouvée récemment grâce à l'intelligence et l'ingéniosité des scientifiques malgaches. Mais elle se mesure également à sa manière d'établir une stratégie efficace de relance de l'économie. Mais parlant du secteur minier, en particulier, il a sa spécificité par rapport aux autres secteurs. Il a, entre autres, les moyens financiers adéquats pour gérer la reprise de ses activités pendant et surtout après la crise sanitaire.

Volonté politique. Toutefois, le secteur a besoin d'un coup de pouce pour son envol. Un soutien qui dépend surtout d'une décision et d'une volonté politique des dirigeants en vue de permettre aux acteurs de mener à bien leur mission tout en contribuant activement à l'épanouissement du secteur, et partant, à l'émergence du pays. Par ailleurs, il n'est plus à démontrer que le secteur minier est l'un des piliers incontournables de l'économie nationale grâce aux retombées économiques positives pour les communautés impactées directement par les projets miniers et pour la caisse de l'Etat en général. En bref, toutes les parties prenantes reconnaissent que le pays pourrait espérer la relance de l'économie nationale à travers la reprise des activités du secteur minier.