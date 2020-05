Madagascar: Musique urbaine - K-Sad, vingt ans de carrière, un album

D'Ambohipo à Ambohitrimanjaka, la voix de ce "Terroritsoka" résonne dans tous les quartiers.

Il est connu pour ses textes engagés socialement et politiquement qui prônent la connaissance de soi et l'éducation. Sa voix rauque résonne dans tous les quartiers défavorisés de la capitale. Il est aussi ce grand frère qui a tendu la main à plusieurs « zandrikely » voulant exposer leur rage derrière le microphone. Lui c'est "K-Sad Revolisionera", le rappeur engagé et antisystème.

Il y a quelque temps, cet artiste a fait connaître sur les réseaux sociaux qu'il réalisera un grand projet. Un projet qu'il a déjà évoqué cela depuis 2009 et qui a failli être abandonné suite à des difficultés. Après vingt ans, K-Sad dépoussière son atelier et décide de se relancer. « Il est temps » a-t-il confirmé. Le jeune homme est désormais prêt à sortir sa première jaquette. « Hip-noise », tel est le titre. « Cet opus parle d'un mouvement culturel qui servira à réveiller une société hypnotisée par les politiciens. Cela part tout d'abord de cet album mais pourra s'étendre sur d'autres disciplines hip-hop » a-t-il expliqué.

Dans "Hip-Noise", les adeptes du rap malgache auront droit à près d'une vingtaine de titres dont des clips pour une bonne partie. « Ils auront des chansons de motivation, des textes engagés, des messages poignants, des artistes qui se présenteront comme des lanceurs d'alerte ou des mpisintona lakolosy ». Hip-Noise sera aussi une occasion pour l'auteur d'inviter des artistes qui sont peu connus du public comme Jesnatyk, Placid, ou encore des membres du "label Architeck". « Mes choix portaient surtout sur les talents de ces rappeurs et leurs réputations mais également sur ma relation avec eux. Certains d'entre eux avaient eu un certain différend avec moi. Je les ai invités en considération de ce qu'ils apportent au mouvement comme Xtah, Takodah sy Ngah B ». Le rap est avant tout les mélodies et l'instrumental. Ainsi, à part les paroliers, le leader du "Label Architeck" a invité des "beatmakers" qui ont son estime et qu'il juge capables de produire des mélodies correspondant à son style, qu'est le "Boom-bap".

Il a commencé sa carrière musicale en 2001. Il est passé par plusieurs groupes qu'il a fondés lui-même. Poète incontesté, K-Sad est également "beatmaker" et producteur. Littéraire dévoué, il effectue des recherches auprès du département de Langue et Lettres malgaches sur le rap et la littérature.

Père de deux enfants, K-Sad ne compte pas abdiquer et a une veste irréversible. L'auteur de « Tsy raharahan' ny any amiko » n'a jamais baissé son poing !