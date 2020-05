Madagascar: Education - Les « livrets d'apprentissage » remis aux élèves

Le lancement officiel du « livret d'apprentissage » a eu lieu au CEG Ambanitsena, le lundi 11 mai 2020.

Depuis le lundi 11 mai 2020, le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement technique et professionnel (MENETP) a commencé à distribuer les « livrets d'apprentissage » aux élèves de la classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème des 22 régions. Ces manuels appelés aussi « livrets essentiels » ont été élaborés dans l'objectif de permettre aux élèves de continuer leur apprentissage chez eux, surtout en ces temps de crise sanitaire. Pour l'instant, le contenu de ces livrets porte sur les mathématiques, le malagasy et le français. Mais le ministère a déclaré que la préparation des livrets comprenant toutes les matières pour les élèves en classe d'examen est déjà en cours. Quant aux livrets distribués jusqu'à présent, ils proposent des résumés de leçons, des exercices, des instructions et des corrigés. A noter que l'UNICEF a beaucoup contribué dans la réalisation de ce projet en apportant son appui financier que ce soit pour l'élaboration ou la distribution des livrets.

Par ailleurs, depuis que les enfants ne peuvent plus se rendre à l'école, le MENETP a déjà développé quelques émissions pédagogiques diffusées sur la chaîne nationale. Nous pouvons par exemple citer « Izaho koa mba te hahay », émission diffusée sur la Radio nationale et qui s'adresse aux élèves des classes préparatoires ; ou encore l'émission « Kilasy pour tous », diffusée sur la Télévision nationale et sur quelques chaînes privées. Cette dernière fait d'ailleurs beaucoup parler d'elle en ce moment, critiquée sur les réseaux sociaux en raison de la prestation des animateurs qui est jugée parfois « trop laxiste sur la forme ».

Enfin, concernant les classes primaires, celles du second cycle de l'enseignement général et technique, le MENETP a annoncé que de nouvelles émissions devront voir le jour mi-mai. Toutes ces émissions sont accessibles en ligne sur le site Internet du ministère de l'Education nationale.