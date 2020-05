Sénégal: COVID 19/Bilan du mardi 12 mai 2020 - 9 cas graves, 109 nouveaux cas dont 02 communautaires

1233 malades de Covid-19 ! C'est le chiffre dévoilé par le ministère de la Santé et de l'action sociale pour indiquer le nombre de malades hospitalisés dans les différents centres de prise en charge, à la date du mardi 12 mai.

En tout, depuis le lundi 02 mars 2020, jour de la déclaration officielle du 1er cas de Covid-19 au Sénégal, 1995 cas ont été enregistrés sur le sol sénégalais.

Faisant le point virologique du mardi 12 mai, le ministère de la Santé et de l'action sociale par la voix de son patron, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé : « sur 1099 tests réalisés, 109 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,91% ».

Et de préciser: « 107 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 02 cas sont issus de la transmission communautaire ». Il a également renseigné sur la répartition des cas communautaires. « 01 cas à Patte d'Oie et 01 cas à Touba » a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.

Aussi, a-t-il ajouté : « 27 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », et, « 09 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, 03 à l'hôpital de Fann, 04 à l'hôpital Principal de Dakar et 01 cas à l'hôpital régional de Ziguinchor».

Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitements. Au total, à la date du mardi 12 mai 2020, le pays a enregistré 1995 cas du nouveau coronavirus dont 742 guéris, 19 décédés, 01 évacué et 1233 sous traitement dans les différents centres de prise en charge