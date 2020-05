Madagascar: Morafeno - Poissonnières et marchandes de rue déplacées

La commune urbaine de Mahajanga ne reculera pas dans son projet d'expulser des marchands illicites dans le fokontany de Morafeno. Ce, malgré leur résistance.

Samedi matin, le parvis de la mairie a été de nouveau transformé en bazar et en poissonnerie. Des vendeuses ont étalé leurs marchandises et cuvettes remplies de poissons devant l'hôtel de ville, de 8 heures à 10 heures. Les agents de la police municipale ont dû les expulser, après un bras de fer de près de deux heures et sous la huée du public. Lundi, le premier adjoint au maire, Emilson Ravelomanantsoa, a déclaré que les maraichers seront déplacés au bazar de Marolaka, tandis que les poissonniers sont transférés sur la plateforme de Tsararano-Ambony.

« Nous ne sommes pas du même avis que ceux qui ont manifesté devant l'hôtel de ville, la semaine dernière. Ce sont des clandestins et ils ne possèdent même pas d'étal. Nous ne partirons pas de Morafeno car nous pouvons respecter la propreté et éviter les tapages. Des propriétaires ont accepté de nous laisser vendre devant leur maison. Nous avons besoin d'argent et nous n'avons rien à manger depuis la crise sanitaire. Où irons-nous si vous nous chasser de là », se plaint une marchande, au cours d'une rencontre avec le chef de service de la commune urbaine de Mahajanga lundi après midi, à la voirie à Analakely.

« Vous ne pouvez plus investir la place à Morafeno, car ce n'est pas un marché. Nous allons assainir cet endroit et bientôt tout sera dégagé. Vous devez rejoindre la plateforme à Tsararano. Le recensement a déjà débuté. De nombreuses plaintes des propriétaires des maisons voisines sont déposées auprès du bureau du chef de fokontany de Morafeno. Aucun n'a accepté de vous laisser tenir un étal. Ils refusent la vente de poissons frais et préfèrent la vente de poissons séchés. L'insalubrité des lieux les gêne vraiment », termine Refana Rambeloson.