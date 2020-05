Madagascar: Rallye - Treize spéciales pour la première manche

Le premier rallye de la saison pourrait se tenir dans un mois, si la suspension des activités sportives est levée. Le parcours comptera treize épreuves chronométrées.

La perspective d'un coup d'envoi de la saison au mois de juin prend de plus en plus forme. La Fédération du Sport Automobile de Madagascar s'est lancée dernièrement dans le repérage des pistes, en vue du premier rallye de l'année.

Celui-ci devrait se tenir dans quatre semaines à Antananarivo, à condition que la suspension des activités sportives soit levée sur l'ensemble du territoire national bien évidemment. Comme annoncé dans notre édition du mercredi 6 mai dernier, la FSAM prévoit de s'accorder quinze jours supplémentaires, à partir du moment où la situation reviendra à la normale. Voilà pourquoi le début de l'exercice est fixé pour juin.

La projection sur cette première course annonce trois étapes, divisées en sept sections. Soit deux épreuves spéciales pour le vendredi 19 (4 km), sept pour le samedi 20 (64 km) et quatre pour le dimanche 21 (33 km). Lors de cette dernière journée, le Power Stage de treize bornes s'annonce particulièrement alléchant.

Les treize épreuves chronométrées débouchent sur un total de 101 km. À cela s'ajoutent 52 km de liaison, pour un cumul de 153 km à parcourir donc sur les trois jours.

Reconnaissances interdites

Au moment d'annoncer ces détails du parcours, la FSAM a précisé que les reconnaissances seront interdites. Il y aura quatre jours dédiés aux « recce », à quelques jours du rendez-vous.

Il s'agit d'une projection, à prendre au conditionnel en attendant la reprise officielle des compétitions sportives et la publication du calendrier définitif. Mais s'engageant un peu plus loin sur cette voie, ce calendrier comptera probablement cinq manches. L'on se dirige vers une annulation pure et simple de l'habituel rallye du mois de mai, et non plus vers un report.

La saison débutera en juin donc et se poursuivra avec trois autres échéances en juillet, août et septembre. Et après une courte trêve en octobre, le RIM clôturera l'exercice en novembre.