Congo-Brazzaville: Lutte contre le coronavirus - Le député Maurice Mavoungou soutient les populations de sa circonscription.

Une action citoyenne de lutte contre le Covid-19 dénommée "Renforcement de la sensibilisation au Covid 19 et action citoyenne de solidarité" a été organisée le 11 mai à l'école primaire Charles Myningou par Maurice Mavoungou, député de la 3e circonscription de l'arrondissement n° 1 Emery Patrice Lumumba de Pointe-Noire en présence de Pierre Albert Victor Bayonne, maire dudit arrondissement.

Au tout début de la pandémie, le député Maurice Mavoungou avait alerté la population de Pointe-Noire en général et de sa circonscription en particulier à travers des banderoles qui jalonnaient les différentes artères de la ville invitant les populations à se prémunir contre la maladie.

Deux mois après, la pandémie s'est accrue faisant de nombreux cas de contaminations et de décès. Pour épargner la population, le député a décidé d'intensifier la sensibilisation en initiant cette activité consistant à exhorter les populations via les chefs de quartiers, de zones et de blocs conviés à observer les gestes barrières d'usage. Ces derniers doivent servir de relais aux différentes populations dans les quartiers. « Ne croyons pas qu'il s'agit là d'une vue de l'esprit. Cette maladie existe. Tous, directement ou indirectement sommes concernés. Elle touche même le corps médical. Le confinement décrété par le président de la République a été décidé pour préserver nos vies et protéger les populations. Et d'ajouter : « Nous devons observer les gestes barrières tels que se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades".

En face des chefs de quartiers, il a renchéri "Nous avons conscience que les difficultés liées à un certain nombre de mesures subsistent, c'est ainsi que des dispositions sont prises à travers un fonds de solidarité pour aider les ménages vulnérables, les entreprises du secteur formel et informel. Par nos comportements citoyens, on a fait que cette maladie ne se propage pas rapidement et à grande échelle mais l'on ne doit pas baisser la garde et continuer à nous protéger en portant les bavettes dans les lieux publics par exemple, et en observant toujours les mesures barrières ».

Renforcer la sensibilisation sans penser à la crise alimentaire est irresponsable a renchéri le député qui a décidé de soutenir près de 600 ménages vulnérables vivant à Lumumba 3. Des kits alimentaires qui contiennent de l'eau minérale, du riz, des oignons, des boîtes de conserves, du poulet et autres, sans oublier les bavettes, ont été remis aux chefs de quartiers qui, à leur tour, les remettront aux populations.

Diabouna Kaloulou Valentin, chef du quartier 101 remerciant le député a déclaré « On reconnaît les véritables parents quand on est dans le malheur. Ce geste charitable redonnera le sourire aux populations vulnérables qui vivent depuis près d'un mois le confinement dans la précarité ».