Ile Maurice: COVID-19 - Système d'ordre alphabétique étendu à plusieurs commerces et services

communiqué de presse

GIS - 12 mai 2020 : Lors d'une émission en début de soirée à la télévision nationale sur la reprise graduelle des activités, le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Yogida Sawmynaden, a indiqué que l'accès aux commerces des secteurs de l'alimentation et de services, qui seront autorisés à reprendre leurs activités à partir du 15 mai 2020, se fera par ordre alphabétique.

Selon M. Sawmynaden, la formule d'ordre alphabétique pour permettre à la population de s'approvisionner a fait ses preuves, tout en soulignant que l'ouverture des supermarchés pendant le confinement à travers le pays s'est fait de manière très systématique. Il a tenu à féliciter les Mauriciens pour avoir fait preuve de discipline en ce sens. Le public, a affirmé le ministre, a le devoir de se protéger lui-même.

Revenant sur la disponibilité des stocks de denrées disponibles dans le pays pendant le couvre-feu sanitaire, le ministre a observé qu'il n'y avait pas lieu de céder aux achats de panique. « Il était nécessaire au début de la propagation du Covid-19 à Maurice d'interdire temporairement l'ouverture des supermarchés pour des raisons sanitaires », a-t-il dit.

Faisant un bilan des transgressions commises pendant la période de couvre-feu, le ministre a indiqué qu'à ce jour, 2599 contraventions ont été dressées. « Il y aura des lois et des sanctions plus sévères sous le nouveau projet de loi, le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, qui sera présenté à l'Assemblée nationale demain, pour assurer une protection accrue des consommateurs, et des permis d'opération seront suspendus dans certains cas, a-t-il fait ressortir.

Le ministre a également observé que sous le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, le public n'aura pas à s'acquitter des surcharges sur leurs factures du Central Electicity Board (CEB) et de la Central Water Authority (CWA). Les caisses de ces deux organismes opéreront également selon le système d'ordre alphabétique.

Ouverture de certains commerces le 15 mai

Concernant les activités qui seront autorisés à partir du 15 mai, le ministre a précisé que l'ouverture des boulangeries, boucheries, magasins de volaille, quincailleries et salons de coiffures, se fera selon des conditions strictes et définies. De ce fait, ces commerces devront s'assurer que les règles de distanciation soient respectées et les employés doivent porter un masque et des gants.

Pour les boulangeries, les consommateurs n'auront pas accès à l'intérieur des locaux. Ils seront servis par un employé. Par rapport aux restaurants et la restauration rapide, ceux-ci pourront assurer un service-au-volant ou des livraisons à domicile, a-t-il indiqué.

Quant aux salons de coiffures, elles opéreront uniquement sur rendez-vous. Parmi les normes sanitaires qui y seront en vigueur : le port de masque et de gants ; les sièges et tous les équipements devront être systématiquement désinfectés ; chaque client devra venir seul ; et les magazines à disposition des clients devront être enlevés.

Les policiers et les officiers du ministère seront sur le terrain pour faire en sorte que ces commerces respectent les protocoles sanitaires préconisés par les autorités, a ajouté M. Sawmynaden. Le ministre a par ailleurs souligné que le gouvernement suit la situation actuelle de près et décidera de la marche à suivre pour ce qui est de la réouverture graduelle d'autres commerces tels que les magasins.