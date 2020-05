Ile Maurice: COVID-19 - 213 personnes contaminées à Maurice par 28 cas importés

communiqué de presse

Un travail d'enquête minutieux du département Public Health du ministère de la Santé et du Bien-être indique que 28 cas positifs de Covid-19 importés ont contaminé 213 personnes dans les régions des Plaines Wilhems, du Nord et de l'Est. Les 91 cas supplémentaires ont, eux, été détectés dans les centres de quarantaine.

C'est ce qu'a précisé le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, lors de son intervention dans une émission en début de soirée à la télévision nationale sur la reprise graduelle des activités prévue le 15 mai.

« Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu de nouveaux cas pendant 16 jours que nous devons faire preuve de relâchement et céder au triomphalisme », a poursuivi Dr Joomaye. Il a martelé que la vigilance ainsi que le respect des mesures de précaution et d'hygiènes doivent être maintenus. Il a fait ressortir qu'il faut impérativement éviter une deuxième vague de propagation du nouveau coronavirus à Maurice après le déconfinement. Dans cette optique, le gouvernement continuera les campagnes de sensibilisation et d'éducation auprès de la population.

En ce qui concerne la présentation du Quarantine Bill à l'Assemblée nationale ce mercredi, il a souligné que la présente loi qui date de 1954 comporte des lacunes par rapport à la pandémie du Covid-19. La nouvelle loi a pour but de garantir la protection et la sûreté sanitaire de la population, a dit Dr Joomaye. Selon lui, ce projet de loi, ajouté au Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, visent aussi à assurer le progrès du pays tout en apprenant à la population à vivre avec la menace d'une éventuelle épidémie dans le futur. « Les lois seront amendées et promulguées dans le respect des droits humains », a-t-il déclaré.

Par rapport au Work Access Permit (WAP), il a rappelé que toute application doit se faire en ligne sur le site besafemoris.mu. Du 15 mai au 1e juin 2020, toute personne devra se munir d'un WAP valide pour circuler de sa résidence à son lieu de travail. « La force policière a reçu 27 808 demandes pour le WAP et, à ce matin, quelque 7 400 étaient déjà approuvées », a-t-il affirmé.