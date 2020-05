Congo-Brazzaville: COVID-19 / Ferréol Constant Gassackys - « La crise sanitaire impacte sur le secteur socio-économique »

interview

Dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto, Ferréol Constant Gassackys, pense que la crise sanitaire due au Covid-19 impacte considérablement sur le secteur socio-économique. Pour venir à bout de celle-ci, il faut l'implication de tous les acteurs sociaux.

Les Dépêches de Brazzaville : Pourquoi ce silence observé depuis près d'un mois ?

Ferréol Constant Gassackys : Je suis resté dans ma circonscription de Poto-Poto et, surtout, dans l'action pour répondre à la soudaineté de cette crise insolite du Covid-19, en réfléchissant et en communiquant avec la population sur les meilleures solutions de protection.

Nous avons orchestré une campagne de sensibilisation début de mars, organisé un pavement de banderoles annonçant l'hécatombe qui se profilait, et la nécessité absolue de respecter les mesures barrières, conçu une vidéo pour inciter au lavement des mains, distribué des savons et des gels hydro-alcooliques, suscité des campagnes de mobilisation avec mégaphones, en somme tout un programme de prévention.

LDB : N'était-ce pas une forme de concurrence avec l'Etat ?

FCG. Il ne s'agissait nullement de faire concurrence à l'Etat mais plutôt de collaborer, comme le recommande notre statut d'élu mandaté par le peuple, mais aussi à la lumière des différentes adresses du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui nous exhorte, dirigeants politiques ainsi qu'organisations de la société civile, à « renforcer la communication de proximité pour l'information et l'encadrement de la population à l'effet de mieux la prévenir du danger ».

LDB : Vous êtes, on peut l'affirmer, un coutumier des médias, tous confondus, et ces derniers temps votre absence s'est autant fait remarquer

FCG : A ce propos, j'ai longtemps mesuré la difficulté de la tâche et j'ai estimé qu'il n'était nullement nécessaire d'ajouter ma voix aux nombreux de sons de cloche incertains, sans avoir des informations fiables, n'étant pas médecin et n'ayant aucune qualité particulière pour porter des jugements sur tel ou tel autre protocole, j'ai pensé qu'il fallait laisser une catégorie particulière de sachants s'exprimer.

LDB : Auriez-vous quelques conseils à donner au gouvernement qui est au premier front du combat contre le Covid-19 ?

FCG : On l'aura bien compris et peut être pas assez appliqué, il faut une plus grande association dans ce combat actuel, des collectivités locales et des élus, ce qui sous-entend, cela va de soi, une profonde et puissante décentralisation déjà affirmée dans notre loi fondamentale.

LDB : Faites- vous partie de ceux qui constatent une certaine impuissance de l'Etat ?

Absolument pas ! Je sais qu'une crise avec ses effets pervers contraint également à de profondes réflexions. Il faut certes obtenir, plus pour l'instant, un consensus social que politique et faire montre de grande humilité et profonde humanité pour espérer venir à bout de cette crise sanitaire. Chacun doit apporter sa contribution à la réflexion dans le cadre de la reconstruction du pays secoué fortement par la crise sanitaire qui s'est aussi traduite en crise socio-économique, nous en sommes bien-là.