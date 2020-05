Togo: TKEVA Santé, une application venue de Golfe 1 pour faire respecter la distanciation sociale dans les centres de santé

Elle est l'une des mesures barrières prises par le gouvernement togolais contre la propagation du Covid-19 au Togo. Elle c'est la distanciation sociale.

Mais force est de constater qu'il est difficile pour les populations togolaises de respecter scrupuleusement ces mesures surtout dans les hôpitaux et autres centres de santé.

En tout cas, dans le Golfe 1 une solution est trouvée et peut être généralisée à tout le Togo. Et ceci grâce à l'initiative de l'application TKEVA Santé du Docteur Togbui Koffi Ebenezer Vovolité Agbétiafa, Chef du quartier Souza Nétimé 2, et de son cabinet.

Lancée ce mercredi à Lomé, il s'agit d'une application qui, d'après les explications d'un des acteurs clés, Pierre Zigan Sossou, qui vient traduire en réalité, un rêve qui date d'avant le Covid-19 mais qui se révèle d'une importante nécessité en ce temps actuel de lutte contre le Coronavirus.

Présentant cette application, cet agent de santé a indiqué qu'elle « permettra à ce que le patient puisse d'abord gagner du temps à la salle d'attente. Il sait quand il doit venir, quand il sera reçu et quand il partira et ceci de façon crédible.

L'autre chose, est qu'elle permettra au patient de pouvoir dans un temps record, savoir quels sont les centres de santé qui sont autour de lui, là où il se trouve, il s'informe et l'application lui dira la distance entre sa résidence et le centre de santé ».

Quant aux centres de santé et autres structures sanitaires, ils ont droit à une inscription gratuite sur cette application d'après les explications de l'équipe technique.

Lançant l'application TKEVA au nom du Maire principal de Golfe 1, Joseph Gomadoh, le Maire adjoint Espoir Koudjodji s'est réjoui de ce que l'initiative de cette application ne vienne pas de loin mais d'acteurs de cette première commune de la préfecture du Golfe, dont ils ont la gestion.

Il s'attend à voir une telle application « résoudre un certain nombre de problèmes que peuvent rencontrer nos populations en ces temps de Covid-19.

Nous n'allons plus souffrir à aller d'hôpital à hôpital pour demander les services qu'ils rendent », a-t-il confié avant de poursuivre, « nous vous la recommandons cette application, pour éviter des déplacements inutiles et des attroupements dans nos centres de santé ».

Pour accéder à cette application, la formule est simple, aller dans le Play Store de son smartphone, télécharger l'application TKEVA et suivre les indications.

Il est à noter que ce lancement a aussi permis de dévoiler le site tkeva-tg.com et la plateforme Tkevaonline de conseils et d'astuces et de bien-être.

Ces derniers offrent selon les explications aussi la possibilité pour nos jeunes élèves et étudiants de pouvoir consulter des cours en ligne et préparer facilement leurs examens.

Les enseignants ont également la possibilité de pouvoir soumettre en ligne leurs cours, ceci à la suite d'une formation que le cabinet se chargera de coordonner, pour une certaine efficacité de l'œuvre.