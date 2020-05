Sénégal: COVID-19 - Speak Up Africa lance la campagne « Restons prudents »

Pour empêcher la propagation du coronavirus en Afrique, l'initiative Speak Up Africa a mis en place une stratégie préventive dénommée « Restons prudents ». Un appel à la vigilance par l'alerte et la sensibilisation.

Dans ce contexte de la Covid-19, l'organisation Speak Up Africa veut jouer sa partition pour barrer la route à la propagation du virus.

À cet effet, elle a lancé la campagne « Restons prudents », qui vise à outiller communautés et individus avec « des mesures préventives simples et éprouvées » pour interrompre la chaîne de contamination en Afrique.

Dans ce combat, Speak up Africa compte d'abord s'attaquer à l'accès inégal aux outils et services de lutte et de prévention par une « approche coordonnée ».

Ce qui devrait également permettre de répondre aux spécificités culturelles diversifiées du continent.

À côté de cette politique de proximité, la campagne « Restons prudents » dit favoriser la diffusion de messages clés et conseils adaptés aux communautés et dirigeants africains dans la lutte contre la Covid-19, tout en tenant compte des barrières linguistiques, alphabétiques et culturelles.

« Il est vital que les individus partout en Afrique prennent la responsabilité de se protéger et de protéger leurs communautés et leurs familles en suivant les gestes barrières recommandés. «

En tant qu'Africains, nous devons réaliser l'importance des mesures préventives contre la Covid-19 et agir rapidement », a indiqué Yacine Djibo, fondatrice et Directrice exécutive de Speak Up Africa.

L'organisation à but non lucratif estime que dans un contexte pareil, le monde doit s'unir pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Cela passe, selon les responsables de ladite organisation, par le renforcement du financement durable des systèmes de santé, la continuité des services et des programmes essentiels concernant la protection de la vie des personnes touchées par le paludisme, les maladies tropicales négligées, les maladies évitables par la vaccination et les personnes qui ont besoin d'un meilleur accès à l'assainissement adéquat.