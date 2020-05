Sénégal: Assouplissement des restrictions contre le coronavirus - La classe politique divisée

La sortie du président de la République avant-hier, lundi 11 mai 2020, avec notamment la réouverture des lieux de culte et marchés, comme le décalage du couvre-feu, a fait réagir plusieurs personnalités politiques qui n'ont pas manqué de montrer leur désaccord total face aux nouvelles règles établies. Selon ces dernières, la situation actuelle de la pandémie n'est pas favorable à la décision d'assouplissement des règles édictées.

THIERNO ALASSANE SALL, EX-MINISTRE, REPUBLIQUE DES VALEURS «L'homme fort du Sénégal a rendu l'Etat impuissant comme jamais auparavant»

Même son de cloche du côté de l'ancien ministre de l'énergie. « Les nouvelles mesures prises n'aident pas à stopper la propagation du virus et le « Général » ne mène pas une meilleure guerre ».

« Opération déconfinement du virus! Voilà le résumé des annonces de Macky Sall, qui ne se préoccupent plus, c'est désormais manifeste, que de son régime et sa tranquillité propre. A l'épreuve des faits, l'Homme fort du Sénégal a rendu l'Etat impuissant comme jamais auparavant », fulmine Thierno Alassane Sall.

ABDOUL MBAYE, ANCIEN PM, LEADER DE L'ACT «Macky Sall a choisi de faire démissionner l'Etat»

Selon Abdoul Mbaye, «le Sénégal est le premier pays à renoncer presque totalement aux mesures de lutte contre la pandémie au moment où elle y atteint son pic ». A en croire l'ancien premier ministre, « cela ressemble fort à du « faites ce que vous voulez, désormais je m'en moque. ».

Et de rajouter : « Macky Sall choisit de faire démissionner l'Etat. Il faut reconnaitre que la question du déconfinement ne pouvait être simple à résoudre. Par ailleurs, il reconnait qu' « il était devenu nécessaire de remettre le pays en activité tout en préservant les populations contre la propagation des contaminations ».

Aussi dira-t-il : « cela supposait un travail important et rigoureux, de la compétence et un sens élevé de l'intérêt national. La simplicité et le recul face aux pressions ont été le choix. Il nous reste à prier Dieu (swt) et à faire comme fera Macky Sall pour se protéger ainsi que sa famille ».

PR AMSATOU SOW SIDIBEDE CAR LENEEN «Vous ne devriez pas desserrer l'étau, Monsieur le Président»

Pour la présidente de Car Leneen, la situation actuelle de la pandémie n'est pas favorable à cette situation « Riposte Covid-19. Lundi 11 mai 2020 : 177 cas revenus positifs, 19 morts », rappelle-t-elle dans un twitte rendu public.

Et de soutenir « Monsieur le président de la République, vous ne devez pas desserrer l'étau. Les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture des écoles et des lieux de culte ».

MOUSSA SY, MAIRE DES PARCELLES ASSAINIES «Le président de la République a mis tous les Sénégalais face à leurs responsabilités»

«Pour prier ou pour manger, il faut d'abord être en bonne santé. Donc la santé est très importante.

Maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Le président de la République a mis tous les Sénégalais face à leurs responsabilités. Nous n'avons pas plus de musulmans que la Mecque, que l'Iran, que l'Algérie.

On a trop de prétentions dans ce pays. C'est trop compliqué, ce pays», se déballe le nouvel allié de Macky Sall. Et d'ajouter : « parfois, je sens que l'Etat subit des pressions. Des pressions de gens qui ne représentent rien.

Car si les gens avaient suivi le "ndigueul" de Serigne Mountakha, par exemple, aujourd'hui l'épidémie serait derrière nous. C'est parce que les gens ne suivent pas les "ndigueuls" et font ce qu'ils veulent, qu'on en est là ».

PAPE MAHAWA DIOUF, CELLULE DE COMMUNICATION DE BENNO BOKK YAAKAAR «Ceux qui parlent de capitulation, on n'était pas en guerre contre les Tarikhas...»

«Nous sommes très satisfaits de la déclaration du président de la République qui entre en droite ligne de son style, depuis le début de cette crise. Un style marqué par la solennité, le principe de responsabilité et qui n'est pas assujetti à de l'émotion...

Ceux qui parlent de capitulation, mais capitulation en face de qui ? On n'était pas en guerre contre les Tarikhas.

On n'était absolument pas en guerre contre les marabouts. La guerre c'est contre le Covid-19 et les marabouts ont pris leur responsabilité aussi dans ce combat contre le Covid-19 et ils continuent à la prendre.

Mais il fallait alléger les choses au moment où le Sénégal continue de mener son combat avec des résultats qu'on peut saluer.

C'est vrai, il y a plus de cas. Mais il y a plus de tests. Et nos médecins et les équipes médicales sont à pieds d'œuvre et font tout le travail nécessaire pour qu'on puisse arriver à bout de cette pandémie.

Voilà pourquoi il faut se mobiliser sur les sujets essentiels, c'est-à-dire préserver le Sénégal de l'invasion du Covid-19. C'est le seul sujet qui vaille et tout en préservant son tissu économique et sa stabilité socio-économique ».

ABABACAR FALL DU GRADEC, SUR L'ASSOUPLISSEMENT DE L'ETAT D'URGENCE ; «Si ce n'est pas du pilotage à vue ou du tâtonnement, ça lui ressemble...»

«Le discours du Président de la République que tout le monde attendait ne nous rassure guère et suscité maintes interrogations.

Comment se fait-il que le président ait décidé de la possibilité du rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'étranger deux jours seulement après le rejet par la Cour Suprême du recours intenté par les avocats du collectif des Sénégalais de la diaspora ?

Ainsi que les décisions du Ministre des Affaires Étrangères ? Comment, une semaine après la décision des autorités administratives de restreindre fortement les conditions d'exercice du commerce dans les marches, que le Président revienne sur ces décisions ?

Comment peut-on s'entêter à ouvrir les écoles pour ceux qui sont en classe d'examen sans régler les préalables nécessaires à l'application d'une telle décision, préconisés par les acteurs de la communauté éducative ?

Comment peut-on assurer les enseignements pour la grande majorité des élèves qui n'ont pas les moyens d'accéder aux plateformes d'enseignement à distance sur les chaînes de télévision et radios en l'absence de dispositifs d'encadrement appropriés ?

Le président nous dit que nous pourrions continuer à vivre dans cette situation encore d'ici 3 à 4 mois, c'est à dire jusqu'en août ou septembre, comment les couches vulnérables qui ont bénéficié des kits alimentaires pour un mois pourront elles faire face à la crise alimentaire ?

D'autres interrogations continuent de trotter dans la tête des Sénégalais sur les autres aspects du discours du Président sur l'ouverture des lieux de culte et des loumas.

Enfin, je ne vois pas la pertinence du maintien du couvre-feu même allégé comme si la transmission du virus ne se fait que la nuit. Tout cela, si ce n'est pas du pilotage à vue ou du tâtonnement, ça lui ressemble curieusement».