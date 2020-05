Sénégal: Hausse du secteur secondaire au mois de mars

Dans son « Point mensuel de conjoncture-Avril 2020 », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) souligne que le secteur secondaire s'est conforté de 9,7%, au mois de mars 2020, en rythme mensuel, à la faveur de la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+153,4%), la fabrication de produits agroalimentaires (+4,4%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+12,9%).

Par contre, note la Dpee , les activités extractives (-18%), la « fabrication de matériels de transport » (-54,9%) et la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-9,5%) se sont repliées.

Sur un an, l'activité du secondaire a affiché une baisse de 1,9%, essentiellement imputable aux activités extractives (-55,7%), à la « production de métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (-30,3%), à la « fabrication de matériels de transport » (-47,1%) et au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-38,7%).

Toutefois, la branche « filature, tissage et ennoblissement textile » (+93,5%), la fabrication de produits chimiques de base (+38,6%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+13,4%) se sont bien comportées sur la période/