Cameroun: Commerce autour du COVID-19 - Ces affaires qui marchent

En cette période de crise sanitaire, certains opérateurs arrivent à tirer leur épingle du jeu par la vente de masques, produits naturels. Même les plats à emporter ne sont pas en reste.

Depuis le début de la pandémie, alors que certaines activités sont au ralenti ou carrément à l'arrêt, d'autres ont le vent en poupe. Comme la restauration par exemple. Si ces entreprises ont perdu la plupart de leurs clients, celles qui se trouvent en ligne décollent. « C'est une opportunité qu'on a su saisir. On n'est pas heureux de ce qui se passe, mais on en profite tout de même», explique Jacqueline Esselé.

Restauratrice à ses heures perdues, elle en fait désormais un métier à temps plein. Elle a ouvert un restaurant en ligne où les commandes sont passées. Elle livre ces plats dans des bureaux de la ville de Yaoundé depuis plus d'un mois. Mme Esselé a même été obligée de recruter quelques jeunes, tant les commandes explosent.

« Je propose le plat entre 1000 et 1500 dépendamment du menu », explique-t-elle. Elle livre près de 100 plats par jour à travers la ville. Elle n'est pas seule à s'être greffé un filon dans le domaine. Alain Djoukoua ne connaissait rien à la livraison des plats à domicile ou dans les bureaux. Le contexte actuel l'y a un peu obligé et il trouve son compte. Il a appris à jongler entre son restaurant situé au quartier Essos et les clients disséminés à travers Yaoundé et ça marche. « Les gens ne veulent plus se déplacer, beaucoup appellent et commandent des plats », indique-t-il.

Autre secteur ayant le vent en poupe depuis peu, c'est celui de la production des masques. Certains tailleurs s'y sont lancés dès que le gouvernement a rendu le port obligatoire. Des articles qu'ils revendent à des grossistes à 250 et 350 F la pièce. Ces derniers les proposent ensuite aux clients entre 350 F et 500 F. Marie Noëlle Abena produit des stocks qu'elle livre en fonction des commandes.

La jeune couturière a choisi les réseaux sociaux pour se faire connaître. Grace à ce moyen, elle arrive à livrer une centaine de masques par semaine. Les prix varient entre 500 et 1000 F. Certains, dits de luxe sont vendus à 2500 F, avec option personnalisation. Même les gants n'ont jamais autant été vendus qu'en cette période de crise sanitaire.

Noëlle Abena a associé cet article qu'elle achète en pharmacie à ce qu'elle propose déjà. La pharmacopée connait également ses heures de gloire. Certains tradipraticiens tirent leur épingle du jeu grâce à cette pandémie. Beaucoup proposent des tisanes, thés et autre infusions sensés renforcer le système immunitaire. Ils sillonnent les bureaux en proposant ces herbes et potions. Les preneurs ne manquent pas. Ils en redemandent même.

Surtout cette fameuse artemisia vendue à 3500 F les 35 grammes. Selon Norbert Lekane, l'un des promoteur de cette herbe, le produit est efficace et peut se prendre à titre préventif et curatif contre le paludisme et autres maux associés au covid-19. « C'est cela qui fait sa popularité en ce moment. Les commandes affluent de toutes parts même hors de la ville», affirme-t-il.

D'autres produits comme le gingembre, le clou de girofle, des thés et miel trouvent aussi preneurs. Ils s'arrachent comme de petits pains entre 500 et 1000 F le sachet.