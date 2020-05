Congo-Kinshasa: Marcel Tisserand - « Il faut ramener la RDC à la Coupe du Monde »

Marcel Tisserand comme tout autre joueur rêve de disputer une Coupe du Monde dans sa carrière. Mais pour la RDC est un peu plus spécial. Depuis 1974, les Léopards n'ont plus gouté à ce délice. Les supporters s'impatientent alors que la sélection dispose actuellement de très bons joueurs.

Invité dans l'émission Onze d'Europe sur Canal+ il y a quelques jours, le défenseur de Wolfsburg s'est exprimé sur ses objectifs avec la RDC. Tisserand a déjà en ligne de mire la CAN 2021 pour redorer l'image du pays et un peu plus loin une qualification pour le Mondial.

« Aujourd'hui le Congo, avec le potentiel et le talent qu'il y a, on se doit au minimum de bien figurer dans des compétitions comme la Coupe d'Afrique. Malheureusement, lors de la dernière CAN on n'a pas su reproduire tout ce que l'on voulait faire », a-t-il déclaré.

« J'espère que l'on va se rattraper lors de la prochaine édition en se qualifiant. Et puis ramener la RDC à la Coupe du Monde parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas participé. Ça fait presque 45 ans si je ne me trompe pas et donc aujourd'hui le Congo se doit de retrouver la compétition telle que le Mondial », a-t-il conclu.

Marcel Tisserand et ses coéquipiers vont devoir mettre le paquet. Pour se qualifier pour le Mondial 2022, ils doivent dans un premier temps se débarrasser du Bénin, Madagascar et de la Tanzanie dans le groupe J. Avant les barrages dans un deuxième temps.