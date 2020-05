Ile Maurice: Au PMO ce soir - Rencontre entre six ministres et opposants aux nouvelles lois

Le gouvernement semble bien entendre la contestation populaire contre le Covid-19 bill et le Quarantine Bill, deux projets de loi à l'agenda des travaux parlementaires aujourd'hui, mercredi 13 mai. Le bureau du Premier ministre accueillera une rencontre entre le Kolektif Koversasion Solider et six ministres.

Tout porte à croire que ce seraient les cinq ministres qui avaient rencontré les syndicats il y a deux semaines, notamment Nando Bodha, Soodesh Callichurn, Joe Lesjongard, Alan Ganoo et Steven Obeegadoo. Le sixième ministre pourrait bien être nul autre que le Premier ministre, mais il n'y a aucune information officielle à ce sujet.

Une délégation de sept personnes représentera le Kolektif Konversasion Solider qui regroupe les organisations suivantes : All Employees Confederation, Centre for Alternative Research & Studies, General Workers Federation, Rezistans ek Alternativ, Joint Negotiating Panel Sugar Industry, Small Planters Association, State Employees Federation,Confédération Des Travailleurs Du Secteur Privé, National Trade Union Confederation, Federation des Travailleurs Unis, Mauritius Labour Congress and other Federations and Confederations, Dev Ramano avocat et militant de gauche, ainsi que plusieurs écologistes, artistes et citoyens engagés.

Depuis que les draft bills ont été mis en ligne durant le week-end, on assiste à une véritable contestation populaire car plus d'une cinquantaine de lois seront amendées, dont les très délicates lois du travail. Le gouvernement propose entre autres d'annuler 15 local leaves.

Cette proposition n'est qu'une des nombreuses clauses que le Kolektif Konversation Solider juge «choquantes et aberrantes». La rencontre aura lieu à 17 h 30 ce soir. Une actualité à suivre sur lexpress.mu.