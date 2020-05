Soudan: Le Parti Unioniste Démocratique d'origine salue l'accord de cessation des hostilités

Khartoum — Le Parti unioniste démocratique (PUD) a salué l'accord visant à mettre fin aux hostilités dans l'État fédéré du Sud-Darfour entre les tribus Fellata et Rizeigat, conduisant à une réconciliation complète entre les parties et à un soutien à la stabilité.

Dans sa déclaration, le PUD a affirmé son suivi avec une grande préoccupation et regrette profondément le cours des événements et leur évolution concernant le récent conflit dans l'État du Darfour-Sud.

La déclaration a souligné que M. Jaafar al-Sadiq al-Mirghani, le chef adjoint du parti, avait contacté les chefs des deux tribus et exhorté les parties à étendre les efforts de réconciliation et les a remerciés pour leur rôle dans la raison dominante et le patriotisme dans le cadre des visions générales de la cause de la paix et de son initiative pour la paix communautaire dans toutes les régions du Soudan.

Son Excellence a souligné le rôle de l'État dans la protection de la sécurité, appelant à la nécessité de mettre en évidence le prestige de l'État, l'État de droit et l'instauration de la justice et de la nationalité des institutions d'une manière qui garantisse une transition démocratique harmonieuse et imminente.