Angola: COVID-19 - Des enseignants fabriquent du savon bleu

Dundo (Angola) — Un groupe de sept professeurs de biochimie de l'Université Lueji A'nkonde, à Lunda Norte, commencera, dans les prochains jours, à fabriquer du savon bleu, dans le laboratoire de chimie du Magistère 11 de Novembro, pour distribution aux familles vulnérables.

Le coordinateur du projet Sabão, Gonçalves Júnior, a déclaré que, dans une première phase, 100 barres de savon bleu / jour seront produites.

L'augmentation de la production, a-t-il indiqué, dépendra de la disponibilité de la soude caustique (substances chimiques essentielles à la fabrication du savon).

Pour la fabrication, les enseignants utiliseront, en plus de la soude caustique, de l'huile de cuisson utilisée, de l'eau, de l'éthanol et de la lessive, pour permettre l'augmentation de la mousse et l'élimination efficace des bactéries.

Actuellement, les premières barres fabriquées sont en cours de test, pour être ensuite distribuées aux familles. Soutien gouvernemental Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a assuré que le gouvernorat local soutiendrait le projet, notamment dans l'acquisition de produits destinés à la fabrication de savon et dans sa certification, auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Dans le cas de l'huile de cuisson usagée, le gouvernant a dit qu'il inciterait les unités hôtelières, les restaurants et les bars à rendre régulièrement le produit disponible, au lieu de le jeter comme d'habitude.

Quant à l'acquisition de soude caustique, il a affirmé qu'il travaillerait avec les sociétés d'exploration diamantifère pour apporter un soutien financier, afin de permettre une augmentation de la production. Formation dans les communautés Afin de permettre l'auto-revenu dans les communautés, le groupe d'enseignants envisage un projet de formation des femmes rurales à la fabrication de savon maison.

La formation, selon le coordinateur du groupe, sera gratuite et vise à promouvoir l'esprit d'entreprise dans les communautés rurales et à lutter contre la faim et la pauvreté.

L'une des recommandations pour lutter contre le covid-19 est le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, en plus de la distanciation sociale, l'utilisation obligatoire de masques, entre autres.