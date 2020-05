Sénégal: Financement de la lutte contre le COVID-19 - Le ministère des Finances opère un recadrage du budget

On peut dire que c'est l'austérité. Dans une note circulaire relative au gel de lignes de dépenses pour le financement de la lutte contre le Covid-19, les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo rappellent qu'en en raison de la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le pays, le président de la république a mis en place le Programme de résilience économique et sociale (Pres) destiné à renforcer notre système de santé, soutenir les ménages, la diaspora ainsi que les entreprises et leurs salariés.

Selon le document, le financement de ce vaste programme a nécessité notamment un effort de recadrage du budget pour un montant de 159 milliards de FCfa affecté à la mise en œuvre du 3ème axe du Pres qui vise la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière.

«Dans ce contexte, certaines lignes de dépenses de la loi 2019-19 du 20 décembre 2019 portant loi de finance pour l'année 2020 sont devenues sans objet et ont fait de blocage. Ces annulations concernent les natures économiques suivantes : « conférences, congrès et séminaires » ; « fêtes et cérémonies » ; « frais de mission à l'intérieur du pays » ; « frais de mission à l'extérieur du pays » ; « autres frais de transport et de mission» ; « billets d'avion agents et famille » ; « matériel de transport et de service » ; « autres matériels de transport » ; « location moyens de transport » « habillements et accessoires ». Les crédits non encore consommés sur ces lignes font l'objet d'annulation », lit-on dans la note circulaire.

Toutefois, pour la ligne « habillements et accessoires », une exception a été faite pour les forces de défense et de sécurité de même que la ligne « autres frais de transport et de mission » pour le secteur de l'éducation et de la formation en vue de la couverture des déplacements pour les examens.