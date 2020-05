Angola: Les autorités reprennent les travaux de requalification du Musée régional

Huambo (Angola) — Les travaux de requalification du Musée régional de Huambo, interrompus dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis le 27 mars, visant à prévenir le Covid-19, ont repris la semaine dernière et se déroulent sans contrainte.

Il s'agit de la première phase du projet, budgétisée à 21 millions de kwanzas, consistant à améliorer la structure architecturale du bien, en tenant compte de sa modernisation et en garantissant les conditions de son plein fonctionnement, en tant qu'institution qui représente et préserve les valeurs culturelles et aspects sociaux de la population ovimbundu.

S'adressant à l'ANGOP, le directeur du Bureau local de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Jeremias Piedade dos Anjos Nambongue Chissanga, a déclaré que les travaux se déroulaient sans aucune contrainte.

Il a dit qu'en termes de temps, la prévision était, avant l'état d'urgence, de rouvrir le bien à l'occasion des célébrations de la Journée internationale des musées (18 mai), prétention conditionnée par l'interrègne vérifié dans le contrat, devant la réouverture avoir lieu opportunément.

Jeremias Piedade Chissanga a indiqué que son institution travaille avec l'entrepreneur sur la nécessité d'achever, dans les meilleurs délais, la première phase de réhabilitation, qui comprend le remplacement du toit effondré, l'équipement des compartiments et la construction du nouveau mur de clôture.

Après cette phase, a expliqué le responsable, deux espaces extérieurs appropriés devraient être construits sur place pour l'exposition et la vente d'objets fabriqués par des artistes de cette province, qui, à leur tour, utilisent le jardin de la culture de manière inappropriée.

Parallèlement à ces actions, le responsable a informé qu'une campagne est en cours pour collecter des pièces avec valeurs culturelles perdues pendant le conflit armé et qui sont toujours en possession des citoyens et autres, dans le but d'équiper la collection du musée de l'institution.

Selon Jeremias Piedade Chissanga, le succès de cette campagne, qui a débuté à la fin du conflit armé dans le pays (2002), a été conditionné par le manque de moyens financiers pour la récompenser, en échange des citoyens qui ont gardé ces objets depuis longtemps, ainsi que qui se consacrent sans relâche à leur production.

Le musée de Huambo, conçu en 1946, a été inauguré le 11 août 1957, comptant actuellement 996 objets de sculptures diverses, de la chasse, de la pêche, de la fonderie de fer qui représentent les us et coutumes de la région et 1 413 photographies, qui dépeignent l'architecture civile, militaire, religieuse et funéraire, depuis la fondation de la ville de Huambo en 1912 jusqu'en 1974.