Sénégal: Soutien aux enfants face au COVID-19 - L'Unicef dit avoir besoin de 1,6 milliard de dollars Us

L'Unicef a besoin de 1,6 milliard de dollars pour répondre aux besoins croissants des enfants touchés par la pandémie de Covid-19.

L'organisation onusienne précise que cette nouvelle demande de fonds est supérieure d'un milliard à celle de mars, les pays accusant les conséquences socioéconomiques de la pandémie.

L'Unicef lance un appel de 1,6 milliard de dollars des États-Unis pour financer son action humanitaire en faveur des enfants touchés par la pandémie de Covid-19, un montant en hausse par rapport aux 651,6 millions de dollars Us visés par l'appel de l'organisation à la fin du mois de mars.

Selon un communiqué de presse de l'institution, cette augmentation souligne les conséquences socioéconomiques désastreuses de la maladie et les besoins croissants des familles.

Alors que nous entrons dans le cinquième mois de l'épidémie, l'Unicef estime que les coûts des produits, des envois et du devoir de protection augmentent considérablement.

« Cette pandémie constitue une crise sanitaire qui se transforme rapidement en crise des droits de l'enfant », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef.

« Les écoles sont fermées, les parents sont au chômage et les familles sont soumises à une pression croissante.

Alors que nous commençons à imaginer le monde de l'après-Covid, ces fonds nous aideront à riposter face à la crise, à nous relever de ses conséquences et à protéger les enfants de ses répercussions. », a-t-elle ajouté.

Selon une analyse de l'Unicef, environ 77 % des jeunes de moins de 18 ans dans le monde, soit 1,8 milliard de personnes, vivent dans l'un des 132 pays ayant imposé une forme de restriction des déplacements en raison de la Covid-19.

Pour les enfants dont les déplacements sont limités et dont les conditions socioéconomiques se détériorent, les facteurs de risque de violence, d'abus et de négligence augmentent.

Les filles et les femmes sont davantage exposées au risque de violence sexuelle et de violence liée au genre.

Souvent, les enfants réfugiés, migrants et déplacés à l'intérieur de leur pays ainsi que les enfants rapatriés ont moins accès aux services et à la protection et sont plus exposés à la xénophobie et la discrimination.

Dans sa riposte à la pandémie, l'Unicef informe qu'elle cible les pays déjà touchés par une crise humanitaire et s'efforce à la fois de prévenir la transmission de la maladie et de limiter les effets de la crise sur les enfants, les femmes et les populations vulnérables, notamment en matière d'accès à la santé, à la nutrition, à l'eau et à l'assainissement, à l'éducation et à la protection.

Pour l'instant, l'Unicef précise avoir reçu 215 millions de dollars Us pour soutenir sa riposte face à la pandémie. Les fonds supplémentaires permettront à l'Unicef de poursuivre son action en s'appuyant sur les résultats déjà obtenus.