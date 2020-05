Angola: La FAB annule le National de Basketball

Luanda — Le championnat national senior masculin de basket-ball, saison 2019/20, a été annulé ce mercredi, en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays et, en général, dans le monde.

La décision résulte d'une réunion entre la commission de gestion de la fédération angolaise de la discipline, coordonné par Gustavo da Conceição, et les responsable des

huit clubs qui évoluent dans la compétition, tenue ce matin, au siège de la FAB, dans le complexe de Cidadela, à Luanda.

Interrompu à la mi-mars, la compétition était menée par Petro de Luanda (détenteur du trophée) avec 49 points, suivi par Primeiro d'Agosto et Interclube, tous les deux avec 44, tandis que le CD Kwanza occupait la dernière position avec 30 points. Il restait trois journées (5e, 6e et 7e) du quatrième et dernier tour de la phase régulière, qui seraient suivis des quarts de finale, des demi-finales et des finales, dans un système de barrages.

Les pétroliers visaient le 14e titre dans cette 42e édition de la compétition, dominée par d'Agosto avec 19 titres. ASA et Recreativo do Libolo ont trois titres chacun, Sporting de Luanda deux et Ferroviário un.