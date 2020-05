Congo-Brazzaville: Municipales - L'élection à la Mairie de Brazzaville prévue pour le 22 mai

Une note signée du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Charles Ngafouomo, fixe la tenue d'une session extraordinaire du Conseil municipal et départemental de Brazzaville à la date du 22 mai 2020. L'objectif étant d'élire le nouveau président du Conseil municipal et départemental, maire de la ville capitale.

Depuis le mois de mars, en effet, la Mairie de Brazzaville est dirigée par le premier adjoint au maire, Guy Marius Okana, en qualité d'intérimaire. L'ancien maire, Christian Roger Okemba, avait été suspendu de ses fonctions le 28 février par un décret du ministre de l'Intérieur pour un présumé détournement des fonds publics. C'est finalement le 18 avril que le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ayant scellé sa révocation. Il fait l'objet des poursuites judiciaires à ce jour.

C'est donc pour régler ce cas d'empêchement définitif que la session extraordinaire du Conseil municipal et départemental de Brazzaville est convoquée conformément aux articles 9 et 14 de la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales.