Congo-Brazzaville: Football - Déjà la reprise pour certains Congolais de l'étranger

Après pratiquement deux mois de confinement total à cause du pandémie du Covid-19, on annonce ici et là à travers le monde la reprise des activités sportives et, particulièrement, le football. Certains joueurs congolais sont déjà à pied d'oeuvre.

Certains clubs où prestent des Congolais ont déjà repris le chemin des entrainements, bien évidemment en respectant les gestes barrières de distanciation sociale et de non-regroupement de plus de vingt personnes dans un espace réduit. Au Portugal par exemple, où évolue le défenseur central international Chancel Mbemba à Porto et le milieu défensif Aaron Tshibola à Deportivo Aves, le championnat reprend officiellement le 4 juin. Les clubs avaient déjà entamé la préparation pour la reprise. La saison va reprendre à la 25e journée, apprend-on. Si la première D1 portugaise va reprendre, ce ne sera pas encore le cas pour la D2 où évolue le défenseur Arnold Nkufo Isako au Sporting Clube Farense ; la saison a été annulée par les autorités et cela n'a pas du tout plu aux dirigeants de la Ligue de football du Portugal qui ont parlé d'injustice, d'une décision de deux poids, deux mesures.

Au Danemark, le défenseur Joël Kabongo de Brondby et Kevin Tshiembe de Lyngby reprennent le championnat le 28 mai. La Fédération dispose de l'autorisation des autorités sanitaires pour la reprise à la 26e journée. En Pologne où joue le milieu défensif international Wilson Kamavuaka (GKS Tuchy/D2 Pologne), la reprise est fixée au 29 mai. Ce club a entamé la deuxième partie de sa préparation et les autorités sanitaires du pays ont autorisé un regroupement de vingt-cinq personnes pour les entrainements.

Notons que Le championnat des Îles Féroé a été le premier en Europe à démarrer alors que d'autres étaient encore suspendus à la suite de la pandémie du coronavirus. Et le milieu défensif congolais Delphin Tshiembe (frère de Kevin Tshiembe de Lyngby au Danemard) et son club HB Torshavn ont battu la formation de d'EB Streymur par un but à zéro, au terme d'un match disputé à huis clos. Ancien d'Hamilton Academical en Ecosse, Delphin Tshiembe a été titulaire dès l'entame de la partie.

En Chine, Cédric Bakambu de Beijing Guoan et Oscar Maritu de Shijiazhuang Ever Bright seront fixés sur la reprise des championnats de première et deuxième division après l'assemblée générale de la Fédération chinoise de football prévue du 13 au 15 mai 2020. Bakambu est encore confinée à Paris en France et n'a donc pas encore rejoint son club en Chine. Oscar Maritu, pour sa part, a débuté la préparation avec son club. En Corée du Sud, l'attaquant germano-congolais Sukuta Pasu et son club Seoul E-Land ont contraint Jeju United au partage d'un but partout en journée inaugurale du championnat. Le démarrage de la saison a été décalé à la suite de la pandémie du Covid-19.