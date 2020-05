Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Mbokani veut prolonger à Antwerp, Disasi préfère Arsenal à Séville

En dépit de la perturbation créée par la pandémie du coronavirus avec la suspension des activités sportives qui, cependant, sont sur le point de reprendre, la période du mercato d'été est quasi effective. Et les joueurs congolais font des choix d'options.

Après une saison exceptionnelle avec Antwerp au championnat de Belgique, et surtout, des matchs important de l'Europa League, l'attaquant international congolais Dieumerci Mbokani qui a été le fer de lance de l'attaque du club anversois a demandé un contrat deux ans de plus aux dirigeants d'Antwerp, fait-on savoir. Mais on apprend que tout pourrait dépendre de la situation de l'entraîneur Lazslo Boloni qui avait attiré Mbokani à Antwerp.

L'ancien buteur du Standard de Liège négocierait donc en position de force vu ses performances au cours de deux saisons véritablement abouties, avec un bilan de 26 buts marqués en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, avant l'arrêt du championnat à cause du Covid-19. A 34 ans, Dieumerci Mbokani est toujours autant sollicités, surtout par des clubs en dehors du continent européen avec des offres plutôt alléchants.

Futur international congolais, le solide défenseur central Axel Disasi de Reims en France, convoité en Espagne par Real Madrid et FC Séville (qui serait prêt à mettre sur la table 15 millions d'euros pour son transfert), est plutôt plus proche d'un départ vers l'Angleterre. « Il a peu de chances d'aller en Espagne. On a des offres plus intéressantes d'autres championnats... », a indiqué Pierre Caillot, président du club Rémois. En avril dernier, la presse anglaise a parlé d'une future offre de 17 millions d'euros d'Arsenal de Londres pour s'approprier Axel Disasi. Trois autres clubs de la Premier League anglaise s'intéressent au jeune défenseur congolais qui a officiellement choisi de porter le maillot de la sélection du pays d'origine de ses parents, les Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Tottenham, de Norwich City et de Bournemouth. L'issue de ce dossier de transfert est à suivre.

Capitaines chez les U17 du Paris-Saint-Germain (PSG), le jeune prometteur défenseur central Hubert Mbuyi Muamba suscite déjà l'intérêt des clubs étrangers. Selon L'Equipe, le FC Porto du Portugal est sur le point d'accélérer le dossier pour s'octroyer le jeune joueur de souche congolaise qui a encore un an de contrat avec le PSG. Mais Hubert Mbuyi Muamba pourrait aussi choisir l'option de rester à Paris.