Cameroun: Championnat national de football - La saison arrêtée

La décision a été prise hier par la Fecafoot en raison de la situation sanitaire du pays. Par conséquent, PWD est sacré champion du Cameroun.

Le Bureau du comité exécutif de la Fécafoot, réuni hier en visioconférence, a décidé de l'arrêt définitif des championnats professionnels d'Elite One et d'Elite Two, ainsi que du championnat de football féminin et du football jeune.

Par conséquent, PWD de Bamenda, classé 1er avec 47 points après 28 journées, est déclaré champion 2019-2020. Le club représentera le Cameroun à la prochaine Ligue africaine des champions.

Le championnat n'enregistrera aucune relégation cette saison et on jouera donc à 20 la saison prochaine puisque les deux premiers d'Elite Two, à savoir Astres et Yafoot, monteront en division supérieure.

A noter aussi, l'annulation des championnats régional, départemental et d'arrondissement. Cette décision a été prise en concertation avec le Syndicat des clubs d'élites du Cameroun, le Syndicat national des footballeurs du Cameroun, la commission médicale de la Fécafoot.

Mais aussi après des concertations avec les Ligues spécialisées et le gouvernement. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.