Congo-Kinshasa: Procès 100 jours - Pas de liberté provisoire pour Vital Kamerhe et ses co-accusés

L'ex-directeur de cabinet et ses deux co-accusés resteront en détention jusqu'à la reprise du procès prévu pour le 25 mai. Ainsi en a décidé la Chambre de conseil du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe après examen de la requête introduite par le collectif d'avocats en faveur de leurs clients.

La Chambre de conseil du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, qui s'est donné quarante-huit heures pour statuer sur la requête de libération provisoire exprimée le 11 mai dernier par la défense de Vital Kamerhe lors de l'audience d'ouverture, a tranché avant le délai qu'elle s'est elle-même fixé. En effet, dès le lendemain du procès, les magistrats de cette Cour avaient déjà pris leur décision : Il en découle, après concertations, que l'ancien directeur de cabinet du chef de l'Etat et superviseur principal du programme intérimaire de 100 jours, initié par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, restera en prison avec ses deux co-accusés, l'homme d'affaires libanais Jammal Samih et le responsable import-export de la présidence, Jeannot Muhima. La décision du tribunal est sans appel et fait suite à deux demandes consécutives introduites auparavant par les avocats de Vital Kamerhe, lesquelles demandes avaient été également rejetées.

Pour la défense, cette façon de faire du tribunal qu'elle assimile à une forme d'acharnement contre son client, laisse penser qu'il y a bien anguille sous roche lorsqu'on sait que le prévenu a une adresse bien connue en plus du fait que son état de santé n'incite guère à l'optimisme.

Rappelons que la première audience publique dans le procès, qui oppose le ministère public aux prévenus Vital Kamerhe, Jammal Samih ainsi que Jeannot Muhima, a eu lieu le lundi 11 mai à la prison centrale de Makala. Il s'est agi d'une audience de confirmation des charges et d'identification des parties au procès. Poursuivis pour détournement présumé de près de 40 millions de dollars destinés au programme des cent jours, Vital Kamerhe et ses co-accusés continuent à plaider non coupable. On en saura un peu plus lors de la prochaine audience fixée pour le 25 mai.