Cameroun: Ebolowa - Le plus de la Croix rouge

Un important appui en matériel roulant, de protection et de sensibilisation a été réceptionné par le comité départemental de cette institution dans la Mvila, samedi dernier.

C'est gonflés à bloc que les acteurs départementaux de la lutte contre la maladie du Coronavirus entendent se déployer sur le terrain, pour une sensibilisation de proximité.

La motivation leur est venue d'un important appui en matériel roulant, de protection individuelle et de nombreux autres outils de communication et de sensibilisation apportés par le comité national de la Croix rouge camerounaise.

La cérémonie, très sobre, contexte de crise sanitaire oblige, mais non moins importante et significative au regard du volume de l'appui, s'est déroulée au cercle municipal « Nguenga », en présence de Bruno Mvondo, président du comité départemental de la Croix rouge dans la Mvila. Il avait à ses côtés, David Edjo'o, maire de la ville d'Ebolowa et de Thierri Antoine Jean Desmond, coordonnateur Afrique centrale du Comité international de la Croix rouge.

Après les civilités d'usage, pendant lesquelles, a été relayé le message de la présidente nationale de la Croix rouge camerounaise, sa représentante, Anne Sylvie Nnomo, a réitéré les objectifs assignés à cette organisation humanitaire.

Le don, reçu en appui du combat que mène la communauté nationale contre la Covid-19 est ainsi constitué de deux tricycles à moteur, de cartons de savon, de mégaphones, cache-nez et enceintes acoustiques qui ont été transmis au président du comité départemental de la Croix rouge de la Mvila.

Les volontaires locaux ont salué cet appui qui vient renforcer leur action de sensibilisation sur le terrain. Celle-ci va se déployer dans les quartiers de la ville et villages des huit arrondissements que compte la Mvila. « Grace à ce matériel reçu, nous allons pouvoir nous déployer afin de communiquer, informer et sensibiliser les couches les plus reculées du département ceci, en toutes les langues locales », va préciser Bruno Mvondo.