Algérie: Des amendements en cours pour assurer la traçabilité de la semoule subventionnée

Alger — Une réunion consacrée à la préparation d'amendement du projet de décret exécutif portant fixation des prix de la semoule et du pain, à l'effet d'introduire des dispositions permettant de suivre la traçabilité de la semoule subventionnée s'est tenue, mardi, au siège du ministère.

Présidée par le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Cherif Omari, la réunion s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère, de cadres du secteur et de représentants des ministères des Finances et du Commerce, de l'Industrie et des mines, indique un communiqué publié sur la page Facebook du ministère.

Le projet de décret prévoit la consécration du principe de cahier de charges comme document indispensable, avant d'officialiser et de codifier les relations conventionnelles dans le but d'encadrer les transactions avec l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL), comme instance de régulation.

"L'objectif de cette mesure est de maintenir le prix actuel du pain et de garantir la traçabilité du blé ordinaire destiné aux boulangeries, et de maîtriser les quantités importées de blé, et partant rationaliser les dépenses publiques, affirme le communiqué.

Il sera procédé prochainement à la soumission du projet de décret exécutif portant la fixation des prix de la semoule et du pain dans les différentes étapes de distribution, au Conseil des ministres.