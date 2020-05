Algérie: Ouargla / COVID-19 - Réception d'un premier lot d'oxygène médical liquide

Ouargla — Un premier lot d'oxygène médical liquide a été mis mercredi, à titre gracieux, à la disposition des structures hospitalières dans la wilaya d'Ouargla par l'Entreprise nationale privée "Calgaz Algérie", dans le cadre de l'élan de solidarité enclenchée pour faire face à la propagation du Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du directeur de l'unité locale de l'entreprise.

Calgaz Algérie a exprimé sa disposition à offrir gracieusement des quantités d'oxygène médical liquide répondant aux normes internationales aux hôpitaux publics pour répondre à leurs besoins éventuels en cette matière nécessaire dans la prise en charge des patients, a-t-il souligné.

Deuxième du genre après celle menée à Laghouat, l'initiative sera suivie par une série d'actions similaires dans le but de toucher d'autres structures de santé, au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt, ainsi que dans l'Est et le Sud-ouest du pays notamment, a ajouté M. Khedim.

Le directeur de la Santé et de la Population (DSP) d'Ouargla, Fadel Messadok, a mis en relief, de son côté, l'importance de ce type d'initiatives humanitaires dans le raffermissement de la solidarité nationale en temps de crise.

Située dans la commune de Rouissat sur la RN-49 menant vers la wilaya de Ghardaïa, l'unité d'Ouargla de Calgaz-Algérie dispose d'une capacité journalière de production estimée à 250 m3 d'oxygène et 400 m3 d'azote liquéfiée, utilisés dans plusieurs secteurs d'activités, notamment l'industrie et la santé, selon des cadres de l'entreprise.

Calgaz Algérie, qui vient de renforcer la filière des gaz industriels du pays, est une nouvelle entreprise algérienne, filiale du groupe K3A, qui assure à travers ses deux unités implantées à Ouargla et Laghouat, la production, la commercialisation et la distribution des gaz de l'air sur tout le territoire national et s'engage au titre de sa politique de développement à s'orienter vers l'exportation, ont-ils fait savoir.