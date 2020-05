Ile Maurice: COVID-19 - Deux nouveaux projets de loi pour remettre le pays sur les rails

communiqué de presse

Les deux projets de loi, le Quarantine Bill et le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, sont deux textes législatifs importants qui aideront le pays à se remettre sur les rails et à poursuivre ses objectifs économiques tout en garantissant la sécurité des citoyens.

Cette déclaration a été faite, cet après-midi, par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, au cours de son intervention sur les deux projets de loi présentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Rappelant que la population mondiale subit toujours les effets du Covid-19, le ministre a précisé que le gouvernement a agi rapidement en l'absence de législation précise pour préserver la sécurité de tous les citoyens.

Prévenir et endiguer les maladies transmissibles

Par rapport au Quarantine Bill, Dr Jagutpal a déclaré que la nouvelle loi permettra la mise en œuvre de décisions nécessaires à la sécurité globale de la nation et pour prévenir et endiguer des maladies transmissibles.

Contrairement à l'ancienne loi, le projet de loi proposé, a dit le ministre, prescrira l'interdiction de sortir de chez soi, la fermeture des lieux de commerce et bureaux, et la réquisition des locaux privés comme centres de quarantaine. Il a ajouté que durant l'épidémie de Covid-19 à Maurice, 37 centres de quarantaine ont dû être mis en place du jour au lendemain.

Le ministre a aussi mis en avant l'importance d'obtenir des informations médicales exactes et précises dans un scénario où le pays est exposé à un risque d'épidémie virale. Il a déploré que pendant l'épidémie, certains n'ont pas divulgué des données qui auraient grandement aidées le gouvernement dans ses efforts pour contenir le Covid-19, alors que d'autres ont refusé de se soumettre à un examen médical et au traitement. A travers le projet de loi proposé, a-t-il dit, le gouvernement améliorera la surveillance sanitaire et offrira à la population des soins de santé appropriés pour leur propre sécurité, celles de leur famille et de leur entourage.

La désignation du directeur général des services de santé du ministère de la Santé et du Bien-être en tant qu'autorité de quarantaine a été abordé par Dr Jagutpal. Il a indiqué que ce responsable s'occupera des aspects professionnels et techniques tout en coordonnant et implémentant les politiques de santé. Les autres dispositions du projet de loi sur lesquelles s'est appesanti le ministre sont la possibilité pour un patient de passer sa période de quarantaine dans un établissement médical privé sur approbation de l'agent de quarantaine, et l'octroi de pouvoirs supplémentaires à la police, qui ne seront exercés que dans un contexte précis.

Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill

En ce qui concerne le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, le ministre a affirmé que les différents amendements sous ce nouveau texte de loi permettront au gouvernement de poursuivre son plan d'action visant à renforcer la préparation et la riposte face au Covid-19 et à toute autre pandémie future. « Ces mesures assureront que toutes les directives données au public dans le but de prévenir la propagation d'une maladie transmissible seront respectées », a-t-il dit.

Quant aux changements à la Pharmacy Act, Dr Jagutpal a expliqué qu'ils sont requis pour mieux répondre dans les temps aux besoins locaux en matière d'approvisionnement en médicaments, même dans des circonstances compliquées, car à l'heure actuelle, 98% des médicaments du pays sont importés.

Gestion efficace de la pandémie de Covid-19

Revenant sur la gestion du virus rapidement par le gouvernement, le Dr Jagutpal a mis en exergue les résultats palpables obtenus par le biais de mesures audacieuses prises à temps pour contenir les effets de la pandémie, réduire son potentiel de propagation et assurer la sécurité de tous les citoyens de la République.