Maroc: Les unités de production reprennent leurs activités industrielles à Tanger

Alors que quelques unités de production à Tanger avaient continué à travailler dans le respect total des règles de sécurité sanitaire, d'autres reprennent partiellement leur exploitation dans le but de relancer l'activité industrielle et préparer la sortie de crise.

Selon un communiqué conjoint de l'Association de la zone industrielle de Tanger (AZIT), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH) - Nord et l'Association des investisseurs de la zone franche d'exportation de Tanger (AIZFET), les responsables de ces usines, conscients du risque important de contamination, ont pris toutes les mesures afin de garantir hygiène et sécurité sanitaire à leur personnel et ce, sous le contrôle strict des autorités marocaines.

Une check-list Covid-19 a été rédigée par les ministères concernés pour évaluer de manière rigoureuse les usines aptes à fonctionner, de manière à ce qu'aucune usine ne puisse travailler sans une autorisation validée à différents niveaux et attribuée en fin de parcours par l'autorité de la région, a rappelé le communiqué, affirmant que toutes les unités industrielles de Tanger sont donc passées par ces différentes étapes exigées par les autorités compétentes, rapporte la MAP.

Par ailleurs, quelques secteurs industriels tels que la confection, l'agro-alimentaire, le câblage et l'automobile sont soumis à des mesures complémentaires élaborées par la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, notamment la réduction des deux tiers des effectifs des usines et leur répartition à part égale sur trois shifts, le respect du ratio d'un ouvrier par 5 mètres carrés dans les aires de travail, l'installation de caméras à infra-rouges pour relever la température à l'entrée des usines, la présence permanente du médecin du travail sur les lieux de travail, la mise en place de mesures de distanciation dans les locaux sociaux et dans les véhicules de transport du personnel, outre la désinfection quotidienne des véhicules de transport et des lieux de travail, ainsi que la mise à la disposition du personnel de masques et de gel hydroalcoolique.

Un contrôle continu est assuré par les autorités compétentes et le non-respect d'une seule des conditions précitées peut déboucher sur le retrait de l'autorisation, a fait savoir la même source, notant, en outre, que la wilaya de la région a procédé au préalable au tri en amont de l'ensemble du personnel sur la base de son lieu d'habitation afin d'éviter toute contamination venant d'un éventuel foyer de contamination vers le lieu de travail. Des cas sporadiques d'infection au Covid-19 peuvent néanmoins survenir dans les usines malgré l'application stricte des règles sanitaires, le lieu premier de contamination étant à chaque fois le quartier d'habitation, a ajouté le communiqué, expliquant que les cas survenus dans les quelques unités industrielles de Tanger ne dérogent pas à cette règle.

Tout en assurant que les responsables des unités industrielles mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de leurs employés et contribuer à la reprise économique et à la préservation des emplois, les industriels tangérois s'engagent à maintenir une extrême vigilance et à déployer les pratiques les plus adaptées au sein de leurs unités industrielles, a conclu le communiqué.